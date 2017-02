- (ots) -- Erste Installation der neuesten Gerätegeneration "DaVinci Xi" inder Metropolregion Hamburg am Klinikstandort Altona- Fachübergreifender Einsatz: Urologie, Gynäkologie, HNO,Bauchchirurgie- Auch Spezialisten aus Barmbek und Rissen operieren imDaVinci-SaalDas modernste OP-Robotersystem der Welt (DaVinci Xi,www.intuitivesurgical.com/products/da-vinci-xi/) steht jetzt in derAsklepios Klinik Altona (www.asklepios.com/hamburg/altona/) inHamburg. Damit verfügt die Klinik in der Metropolregion über einAlleinstellungsmerkmal bei roboter-assistierten Operationen. Dieminimal-invasiven und damit für den Patienten besonders schonendenHightech-Operationen werden künftig von Spezialisten ausunterschiedlichen Fachrichtungen und aus mehreren Hamburger AsklepiosKliniken durchgeführt. Wir möchten Ihnen diese Errungenschaft(vierarmiger Roboter, dreidimensionale Sicht für die Operateure, zweiChirurgen können gleichzeitig per Konsole operieren) gerne vor Ortdemonstrieren.Wir laden Sie herzlich ein zur Präsentation des DaVinciXi-Systems:Dienstag, 7. Februar 2017, 10:00 UhrAsklepios Klinik AltonaCarl-Bruck-Hörsaal, 2. OGPaul-Ehrlich-Straße 122763 HamburgTeilnehmer der Präsentation:- Dr. Thomas Wolfram, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung derAsklepios Kliniken- Prof. Dr. Christoph U. Herborn, Medizinischer Direktor derAsklepios Kliniken- Priv.-Doz. Dr. Balazs Lörincz, Leitender Arzt für den BereichRoboterchirurgie im Kopf- und Halsbereich, Abteilung HNODr. Wolfram und Prof Herborn werden die strategische Bedeutung derroboter-assistierten Chirurgie erläutern. Priv.-Doz. Dr. Lörincz wirdüber den ersten in Altona per DaVinci operierten Patienten berichten.Des Weiteren werden fünf Asklepios-Chefärzte kurz aus ihrerjeweiligen Perspektive die Bedeutung des neuen Systems erläutern:Prof. Dr. Dr. habil. Thomas Carus (Chefarzt Allgemein-, Viszeral- undGefäßchirurgie, Asklepios Westklinikum Hamburg), Prof. Dr. AndreasGross (Chefarzt Urologie, Asklepios Klinik Barmbek), Prof. Dr.Christhardt Köhler (Chefarzt Gynäkologie, Asklepios Klinik Altona),Priv.-Doz. Dr. Gero Puhl (Chefarzt Allgemein-, Viszeral- undGefäßchirurgie, Asklepios Klinik Altona) und Prof. Dr. ChristianWülfing (Chefarzt Urologie, Asklepios Klinik Altona). DasDaVinci-Gerät wird auf der Bühne stehen und vorgeführt.Über eine kurze Rückmeldung, ob Sie kommen, würden wir uns freuen.Pressekontakt:Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell