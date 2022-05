Asklepios gewinnt zum dritten Mal in Folge renommierten Best Managed Companies Award

Hamburg (ots) -- Preis würdigt mittelständische Unternehmen mit strategischem Weitblick und Innovationskraft.- Asklepios durchlief mehrstufiges Auswahlverfahren.- CEO Kai Hankeln nahm den Award am 12. Mai in Düsseldorf entgegen.Bereits zum dritten Mal in Folge haben die Asklepios Kliniken den Best Managed Companies Award gewonnen. Der renommierte Preis gilt als echtes Qualitätsmerkmal: Gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zeichnen Deloitte Private, Credit Suisse und die Frankfurter Allgemeine Zeitung hervorragend geführte Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand aus - als Ansporn und Vorbild für andere, die Zukunft ebenso mit strategischem Weitblick, Innovationskraft, einer nachhaltigen Führungskultur sowie guter Unternehmensführung zu gestalten.Die Asklepios Kliniken haben die Jury auch dieses Jahr überzeugt. Grundvoraussetzungen für die Award-Bewerbung sind ein Mindestjahresumsatz von 150 Mio. Euro und der Hauptsitz des Unternehmens in Deutschland. Zudem müssen die Firmen mittelständisch geprägt oder Familienunternehmen sein, eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen Jahren aufweisen und ein mehrstufiges Auswahlverfahren bestehen. Asklepios CEO Kai Hankeln freut sich angesichts dessen über die Auszeichnung und Anerkennung durch die Fachjury. "Vor dem Hintergrund der sich weiterhin auf das Gesundheitssystem auswirkenden Corona-Pandemie und in Anbetracht der reformbedürftigen Struktur der deutschen Kliniklandschaft sind wir besonders stolz darauf, unser Unternehmen trotz gravierender Herausforderungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und unsere Vision von der Digitalisierung des Gesundheitswesens insbesondere auch unter Berücksichtigung der ESG-Standards voranzutreiben", betont der Vorstandsvorsitzende, der den Preis am 12. Mai in Düsseldorf persönlich entgegennahm. Asklepios werde weiterhin engagiert und mit Nachdruck daran arbeiten, schon heute die Medizin von morgen zu prägen. "Der erneute Award-Gewinn ist eine wunderbare Bestätigung unsere Ziele und Bestrebungen, darüber freuen wir uns sehr", so Hankeln.Mischa Tschopp, Market Group Head Germany and Austria International bei Credit Suisse sowie Jury-Mitglied, bemerkte im Hinblick auf die Award-Vergabe: "Unternehmerische Exzellenz fasst heute viel weiter als noch vor einigen Jahren. Asklepios und die weiteren Familienunternehmen sowie Hidden Champions unseres Best Managed Companies Award 2022 setzen auch in den Bereichen Purpose, ESG und Digitalisierung wichtige Impulse. Als Vorreiter wie auch Vorbilder in diesen hochrelevanten Entwicklungsfeldern ebnen sie neue Wege für Wirtschaft und Gesellschaft." Und Markus Seiz, Best Managed Company Programmleiter und Director bei Deloitte Private, fügte hinzu: "Als Preisträger des Best Managed Companies Award hat Asklepios erneut seine herausragende Unternehmensführung erfolgreich unter Beweis gestellt. Asklepios ist damit nicht nur Benchmark für den deutschen Mittelstand, sondern steht zugleich für eine starke wie bedachte Wirtschaft in bewegten Zeiten."Das Best Managed Companies Programm wurde in den 1990er-Jahren von Deloitte in Kanada ins Leben gerufen und ist inzwischen in mehr als 40 Ländern erfolgreich eingeführt worden. Ziel und Vision ist der Aufbau eines nationalen und globalen Ökosystems hervorragend geführter mittelständischer Unternehmen.Weitere Informationen zum Award finden Sie hier:https://www2.deloitte.com/de/de/pages/mittelstand/topics/best-managed-companies.htmlKontakt für Rückfragen:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgBesuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell