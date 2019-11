Asklepios: Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 2019

Hamburg (ots) -- Umsatzerlöse um 4,0% auf EUR 2.637 Mio. gesteigert- Patientenzahl um 10,7% auf 1,86 Mio. Personen erhöht- Starker Anstieg der Personalkosten bremst ErgebnisentwicklungDie Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat in den ersten neun Monaten 2019 dieUmsatzerlöse um 4,0% auf EUR 2.637 Mio. erhöht. Wichtigster Treiber war weiterder starke Zuwachs an Patienten in ambulanter Behandlung. Aufgrund dervorausschauenden Ausrichtung auf die verordneten Pflegepersonaluntergrenzenstiegen die Personalkosten im laufenden Geschäftsjahr stark an. Konzernergebnis(EAT) und Umsatzrendite schnitten entsprechend leicht unter Vorjahr ab.Die Umsatzerlöse von Asklepios in Höhe von insgesamt EUR 2.637 Mio. lagen in denersten neun Monaten 2019 um 4,0% über dem Vorjahresvergleichswert (9M.2018: EUR2.537 Mio.) und damit weiterhin über der Prognose für das laufende Geschäftsjahrvon 2,5% bis 3,0%. Zugleich sind jedoch die Personalkosten überproportionalgestiegen. Wesentlicher Kostentreiber sind Neueinstellungen im medizinischenBereich und im Bereich der Pflege. Asklepios bereitet sich damit auf dieregulatorischen Eingriffe durch das Pflegepersonalstärkungsgesetz, diePflegepersonaluntergrenzen-Verordnung und das pauschalierende EntgeltsystemPsychiatrie und Psychosomatik vor. Insgesamt verzeichnet Asklepios beim PersonalMehrkosten von EUR 89,4 Mio. gegenüber dem Vorjahresquartal.Das EBITDA lag mit EUR 280,0 Mio. und einer Marge von 10,6% zwar über demVorjahr, ist aufgrund der seit dem 1. Januar 2019 angewendeten neuenRechnungslegungsstandards IRFS 16 jedoch nicht vergleichbar. Die Auswirkungender regulatorischen Veränderungen machen sich beim EBIT und insbesondere beimEAT bemerkbar: Das EBIT ging auf EUR 127,7 Mio. (9M.2018: EUR 141,9 Mio.)zurück, das Konzernzwischenergebnis EAT auf EUR 84,0 Mio. (9M.2018: EUR 98,8Mio.). Die EAT-Marge sank auf 3,3% (9M. 2018: 3,9%).Die Asklepios Kliniken behandelten in den ersten neun Monaten des Jahresinsgesamt 1,86 Mio. Patienten, ein Zuwachs von 10,7% im Vergleich zumVorjahreszeitraum (9M.2018: 1,68 Mio.). Der Trend hin zur ambulanten Behandlungwird erneut deutlich: Mit 1,35 Mio. ambulanten Patienten verzeichnet Asklepioseine Steigerung von 15,5% im Vergleich zum Vorjahr."Unsere strategischen Maßnahmen greifen operativ, so dass wir das Wachstum vonAsklepios von Januar bis September weiter beschleunigen konnten", sagt KaiHankeln, CEO von Asklepios. "Mit Blick auf die voraussehbaren regulatorischenAnforderungen sind wir in den vergangenen Monaten in Vorleistung gegangen undhaben rund 1.000 zusätzliche Vollzeitkräfte im medizinischen Bereich erfolgreichangeworben. Zugleich behalten wir die betriebswirtschaftliche Balance im Blickund prüfen unsere Produktivität und unsere Effizienz in den patientenfernenBereichen."Der Netto-Cashflow (operativer Cashflow) sank in den ersten neun Monaten um20,1% auf EUR 190,2 Mio. (9M.2018: EUR 238,1 Mio.). Die Investitionen betrugenEUR 198,9 Mio. (9M.2018: EUR 189,8 Mio.), davon EUR 146,3 Mio. (9M.2018: EUR125,9 Mio.) aus Eigenmitteln. Die Eigenkapitalquote liegt bei 33,8% (31.12.2018:36,9%). "Asklepios ist auf die aktuellen Herausforderungen gut vorbereitet. Wirverfügen über eine stabile Finanzierungsstruktur und die notwendigenfinanziellen Räume, um die weitere Entwicklung in einem schwierigen Marktumfeldzu gestalten", sagt Hafid Rifi, CFO von Asklepios.Die Nettoschulden des Unternehmens beliefen sich auf insgesamt EUR 1.051,5 Mio.(31.12.2018: EUR 1.027,0 Mio.). Der Verschuldungsgrad (ohne Verbindlichkeitenaus Leasing) betrug das 2,8-fache des EBITDA der vergangenen 12 Monate(31.12.2018: 2,6x). Die liquiden Mittel betrugen EUR 321,8 Mio. (31.12.2018: EUR351,6 Mio.).PrognoseAsklepios geht für das Geschäftsjahr 2019 von einem organischen Umsatzwachstumoberhalb der bisherigen Prognose von 2,5% bis 3,0% aus. Das EBITDA wird sich inden Monaten Oktober bis Dezember weiterhin stabil entwickeln. ImKonzernjahresergebnis EAT erwarten wir jedoch einen Rückgang gegenüber demVorjahr. Das absolute Eigenkapital wird zum 31.12.2019 über dem Vorjahreswertliegen, die Eigenkapitalquote hingegen wird aufgrund der IFRS 16 bedingtenBilanzverlängerung unter dem Bilanzstichtag des Vorjahres liegen. Aufdieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor nahezu 35 Jahren dynamischentwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund 160Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen,Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken,Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2018 wurden2,3 Mio. Patienten in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. DasUnternehmen beschäftigt mehr als 47.000 Mitarbeiter. 