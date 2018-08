Asklepios: Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2018

Hamburg (ots) -- Steigerung der Umsatzerlöse um 5,0 Prozent auf EUR 1.700,8 Mio.- Erhöhung der Patientenzahl um 3,6 Prozent auf 1.182.742 Personen- Mitarbeiterzahl auf 35.174 Vollzeitkräfte gestiegenAsklepios hat im ersten Halbjahr 2018 die Umsatzerlöse imVergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert. Auch die Zahl der in denGesundheitseinrichtungen behandelten Patienten erhöhte sich aufnunmehr 1,18 Millionen Personen. Aufgrund höherer Aufwendungeninsbesondere im Bereich Personal verringerte sich das operativeErgebnis (EBITDA). Auf Grundlage der Halbjahreszahlen bestätigt dieKonzerngeschäftsführung ihre Prognose für das Gesamtjahr 2018 undgeht dabei von einem leicht über den bisherigen Erwartungen liegendenUmsatzwachstum aus.Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr 2018 um 5,0 Prozentauf EUR 1.700,8 Mio. (6M. 2017: EUR 1.619,9 Mio.). Hier haben sichvor allem die Entwicklungen in den Bereichen Somatik, Psychiatrie undReha positiv ausgewirkt. Das operative Ergebnis (EBITDA) wurde durchhöhere Aufwendungen für Personal belastet und ging um 5,6 Prozent aufEUR 159,0 Mio. zurück (6M.2017: EUR 168,4 Mio.). Die EBITDA-Marge lagbei 9,4 Prozent (6M.2017: 10,4 Prozent).Die Personalaufwandsquote erhöhte sich auf 65,4 Prozent (6M.2017:65,0 Prozent). Grund hierfür war unter anderem die Zunahme der beiAsklepios beschäftigten Vollzeitkräfte auf 35.174 Mitarbeiter(6M.2017: 34.894). Neues Personal wurde schwerpunktmäßig in denBereichen der Pflege sowie im medizinisch-ärztlichen Diensteingestellt. Hinzu kommt ein Anstieg der durchschnittlichenPersonalkosten aufgrund von Tariferhöhungen. Angesichts desanhaltenden Fachkräftemangels und der regulatorischen Veränderungenim Gesundheitsmarkt sind die Investitionen in Mitarbeiter und dieAufstockung des Personals von strategischer Bedeutung für Asklepios.Mit 21,4 Prozent lag die Materialaufwandsquote leicht unter demVorjahreswert (6M.2017: 21,6 Prozent). Die sonstige Aufwandsquote lagmit 8,3 Prozent über dem Vergleichswert, (6M.2017: 7,9 Prozent).Strategische Investitionen entlang der Wertschöpfungskette wirktensich mindernd auf das Konzernergebnis in Höhe von EUR 60,7 Mio. aus(6M.2017: EUR 73,3 Mio.)."Wir sind stolz, dass uns erneut mehr Patienten als noch imVorjahr ihr Vertrauen schenkten und sich in denGesundheitseinrichtungen von Asklepios haben behandeln lassen",kommentiert CEO Kai Hankeln. "Wir nehmen einen zeitweiligenErgebnisrückgang bewusst in Kauf, um vorausschauend im Sinne unsererPatienten in unsere Mitarbeiter und Gesundheitseinrichtungen zuinvestieren."Asklepios tätigte in den vergangenen sechs MonatenBruttoinvestitionen in Höhe von EUR 114,7 Mio. (6M.2017: EUR 100,3Mio.). Die Nettoinvestitionen beliefen sich auf EUR 76,3 Mio.(6M.2017: EUR 71,4 Mio.) und wurden vollständig aus dem operativenCashflow getätigt."Ich freue mich, dass wir unsere Mitarbeiterzahl kontinuierlichvergrößern und im vergangenen Halbjahr auf über 35.000 Vollzeitkräftesteigern konnten", sagt Dr. Thomas Wolfram, CEO. "Auf dieserpositiven Entwicklung bauen wir auf. Wir stellen weiter ein undinvestieren zusätzlich in die Aus- und Weiterbildung unsererMitarbeiter."Die Bilanzsumme nahm leicht um 0,8 Prozent auf EUR 4.078,4 Mio. ab(31.12.2017: EUR 4.113,0 Mio.). Der Konzern verfügt über Eigenkapitalin Höhe von EUR 1.476,6 Mio. (31.12.2017: EUR 1.416,6 Mio.), waseiner Eigenkapitalquote von 36,2 Prozent entspricht (31.12.2017: 34,4Prozent). Der leichte Rückgang der Nettoschulden auf EUR 845,4 Mio.(31.12.2017: EUR 874,6 Mio.) führt zum Stichtag zu einemVerschuldungsgrad vom 2,2-fachen des EBITDA (31.12.2017: 2,2x)."Auch im zweiten Halbjahr haben wir angemessenen Spielraum, umweitere strategische Investitionen entlang unsererWertschöpfungskette wahrzunehmen. Aus Sicht eineszukunftsorientierten Gesundheitskonzerns ist das der richtige Weg, umdas nachhaltige Wachstum zu unterstützen ", erläutert CFO Hafid Rifi.EUR Mio. 6 Monate 6 Monate Veränderung2018 2017Umsatzerlöse 1.700,8 1.619,9 5,0%EBITDA 159,0 168,4 -5,6%EBITDA-Marge (in %) 9,4 10,4 -1,0 PpKonzernzwischenergebnis 60,7 73,3 -17,2%Patienten 1.182.742 1.141.821 3,6%Bewertungsrelationen(BWR) 299.433 298.977 0,2%Mitarbeiter(Vollzeitkräfte) 35.174 34.894 0,8%30.06.2018 31.12.2017Nettoschulden/EBITDA LTM 2,2 x 2,2 x -PrognoseDie Wachstumsperspektiven des Asklepios-Konzerns sind aufgrund deswirtschaftlich und finanziell soliden Fundaments und deszukunftsorientierten strategischen Gesamtkonzepts grundsätzlichpositiv. Für das zweite Halbjahr 2018 gehen wir von einer stabilenEntwicklung der Patientenzahlen sowie der Bewertungsrelationengegenüber dem Vorjahr aus. Das organische Umsatzwachstum wirdvoraussichtlich leicht oberhalb der bisherigen Prognose von 1,5 bis2,0 Prozent liegen. Wir gehen mittelfristig von einer leichtenSteigerung des EBITDA aus. Ferner erwarten wir eine weiterhin stabileEigenkapitalquote. Die Corporate News finden Sie unterwww.asklepios.com/ir.Über AsklepiosDie Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibernvon Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. DieKlinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrerPatienten mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität,Innovation und sozialer Verantwortung. Auf dieser Basis hat sichAsklepios seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren dynamischentwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund 160Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser allerVersorgungsstufen, Fachkliniken, psychiatrische und forensischeEinrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und MedizinischeVersorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2017 wurden 2,3 Mio. Patientenin Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. 