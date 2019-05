Asklepios: Solide Ergebnisse in einem herausforderndem Geschäftsjahr 2018

Hamburg (ots) -- Konzernumsatz steigt auf EUR 3.407,9 Mio., KonzernjahresergebnisEAT beträgt EUR 171,1 Mio.- Zahl der bei Asklepios behandelten Patienten liegt bei rund 2,3Mio.- Deutlicher Anstieg der Investitionen auf EUR 341,9 Mio.,Eigenmittelquote auf 73,6 Prozent erhöhtDie Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA verzeichnete imGeschäftsjahr 2018 ein wirtschaftlich solides Wachstum. Die stabilePatientenentwicklung mit durchschnittlich höheren Fallerlösen wirktesich positiv auf die Umsätze aus. Hohe Investitionen in dieMitarbeiter und den Aufbau neuer Geschäftsfelder sowie dieAuswirkungen des regulatorischen Umfelds beeinflussten dasKonzernjahresergebnis EAT.Asklepios erzielte im Geschäftsjahr 2018 Umsatzerlöse in Höhe vonEUR 3.407,9 Mio. (2017: EUR 3.261,9 Mio.). Die Umsatzsteigerungbetrug 4,5% und war wie in den Vorjahren weitgehend organischgetrieben. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen(EBITDA) verbesserte sich leicht auf EUR 397,6 Mio. (2017: EUR 396,4Mio.). Die EBITDA-Marge lag mit 11,7 Prozent unter Vorjahresniveau(2017: 12,2 Prozent). Das Konzernjahresergebnis bzw. der Gewinn nachSteuern (EAT) verringerte sich auf EUR 171,1 Mio. mit einer Marge von5,0 Prozent (2017: EUR 194,1 Mio., 6,0 Prozent). Die Zahl derVollzeitkräfte erhöhte sich zum Bilanzstichtag auf 35.327 (2017:35.097). Die Investitionen ohne Abzug der Fördermittel betrugen imGeschäftsjahr 2018 EUR 341,9 Mio. (2017: EUR 275,7 Mio.). Davonwurden EUR 251,6 Mio. aus Eigenmitteln finanziert (2017: EUR 195,6Mio.), was einer Eigenmittelquote von 73,6 Prozent entspricht (2017:70,9 Prozent). Die Investitionen wurden vollständig aus dem Cashflowaus laufender Geschäftstätigkeit finanziert."2018 war ein herausforderndes Jahr für Asklepios. Unserewirtschaftliche Entwicklung war nicht zuletzt geprägt vonVorbereitungen auf neue regulatorische Anforderungen, die mit Beginndes Jahres 2019 nach und nach in Kraft treten. Insbesondere betrafdies Änderungen am Krankenhausstrukturgesetz und demFixkostendegressionsabschlag sowie im Prüfungsprozess desMedizinischen Dienstes der Krankenversicherung," sagt Kai Hankeln,CEO des Asklepios Konzerns. "Vor diesem Hintergrund sind wir mit denerzielten Ergebnissen zufrieden. Zugleich haben wir im abgelaufenenGeschäftsjahr wichtige strategische Impulse angestoßen, um Asklepiosnoch zukunftsfester aufzustellen. Wir entwickeln Asklepiossystematisch zu einem integrierten und digital vernetztenGesundheitskonzern."Asklepios sieht in der Digitalisierung des Gesundheitswesens diegroße Chance, die Qualität von Behandlungsergebnissen sowie diePatientensicherheit zu verbessern und konnte 2018 bereits wichtigeFortschritte erzielen. Insbesondere bei der Einführung derelektronischen Patientenakte, der Online-Terminvergabe und im Bereichdes Entlassmanagements hat der Konzern einen großen Schritt nachvorne gemacht. Die deutliche Steigerung der Gesamtinvestitionengegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent auf EUR 341,9 Mio. resultierteu.a. aus Investitionen in neue Geschäftsfelder und dieDigitalisierung der Prozesse."Aus unserer Position der finanziellen Stärke heraus werden wirdiesen Kurs fortsetzen und kontinuierlich Investitionen in unsereMitarbeiter und unsere Gesundheitseinrichtungen tätigen. Wir sind aufdie Veränderungen des regulatorischen Umfeldes vorbereitet, umunserem Versorgungsauftrag auch weiterhin gerecht zu werden. ImRahmen der Transformation zum integrierten Gesundheitsbegleiter wirdAsklepios in den kommenden Jahren daher fortlaufend in dieDigitalisierung investieren - sowohl mit Blick auf bestehendeProzesse als auch mit Blick auf neue Geschäftsfelder imGesundheitswesen," kommentiert Hafid Rifi, CFO von Asklepios.Dabei stützt sich der Asklepios Konzern auf eine gesundeFinanzierungsstruktur mit einem ausgeglichenen Fälligkeitenprofil.Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 betrug das Eigenkapital EUR 1.494,5Mio. (31.12.2017: EUR 1.416,6 Mio.). Damit kommt der AsklepiosKonzern auf eine Eigenkapitalquote von 36,9 Prozent (31.12.2017: 34,4Prozent). Zum Stichtag betrugen die liquiden Mittel EUR 351,6 Mio.(31.12.2017: EUR 612,3 Mio.), die ungenutzten Kreditlinien beliefensich auf EUR 450,7 Mio. (31.12.2017: EUR 461,1 Mio.). DerVerschuldungsgrad des Unternehmens betrug das 2,6-fache des EBITDA(2017: 2,2x). Der operative Cashflow erhöhte sich auf EUR 299,9 Mio.(2017: EUR 289,3 Mio.)Ausblick"Asklepios Zukunft ist digital und angebotsübergreifend. Auf dieHerausforderungen des regulatorischen Umfeldes und diefortschreitende Digitalisierung unserer Branche werden wir auchweiterhin angemessen mit Zukunftsinvestitionen reagieren," sagt CEOKai Hankeln. "Wir möchten 2019 an das positive Umsatzwachstumanknüpfen und unser Ergebnis nach Steuern leicht, aber nachhaltigsteigern. Das laufende Geschäftsjahr wird jedoch nochherausfordernder. Notwendige zusätzliche Investitionen in dieDigitalisierung müssen ebenso finanziert werden wie die Auswirkungendes Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetzes und derPflegepersonal-Untergrenzen-Verordnung. Zudem erwarten wir einezunehmende Belastung des Ergebnisses durch die Strukturprüfungen desMDK."Asklepios wird daher auch 2019 weiterhin in die Aus- undWeiterbildung seines Personals investieren. Mit über 2.600Auszubildenden ist Asklepios bereits heute der größteAusbildungsbetrieb im deutschen Gesundheitswesen. Daneben treibt derGesundheitskonzern die Ausbildung und den Einsatz ausländischerPflegefachkräfte aus den Philippinen und aus Mexiko mit Nachdruckvoran und wirkt damit dem Fachkräftemangel entgegen.PrognoseAsklepios prognostiziert für das Geschäftsjahr 2019 einorganisches Umsatzwachstum im Bereich von 2,5 bis 3,0 Prozent. DieKonzerngeschäftsführung geht von einer stabilen Entwicklung derBewertungsrelationen aus. Zudem soll eine leichte, aber nachhaltigeSteigerung des EAT gegenüber dem Vorjahr erreicht werden. Aufgrundder Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung für pflegeintensiveKrankenhausbereiche erwartet Asklepios jedoch Auswirkungen auf dieEntwicklung der Ergebnis-Margen. Basierend auf diesen Zielen wirdsich die Eigenkapitalquote von Asklepios im Geschäftsjahr 2019gegenüber dem Vorjahr stabil entwickeln. 