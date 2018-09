"Asklepios Lebensretterpreis" 2018 verliehen (FOTO)

- (ots) -- Klinikgruppe Asklepios und das "Hamburger Abendblatt" belohnenmutiges Handeln von Laien und zeichnen drei Lebensretter aus- Herzdruckmassage rettet jedes Jahr 5.000 Menschenleben inDeutschlandDie Asklepios Kliniken und das "Hamburger Abendblatt" habengestern Abend drei Lebensretter für ihren vorbildlichen Einsatzausgezeichnet. Die drei Preisträger stehen beispielhaft fürmedizinische Laien, die im richtigen Moment die richtige Entscheidunggetroffen haben und mit einer Herzdruckmassage ein Menschenlebengerettet haben. Der Asklepios Lebensretterpreis wird seit 2015jährlich vergeben - in diesem Jahr zum dritten Mal in Kooperation mitdem "Hamburger Abendblatt". Die Leser der Zeitung hatten nach einemAufruf zunächst eine Vielzahl von Kandidaten gemeldet und dann nacheiner Vorauswahl durch eine Jury mit Vertretern von Asklepios und desAbendblattes über die fünf besten Vorschläge abgestimmt. Die dreiSieger wurden heute während eines Festaktes im alten Hauptzollamt mitrund 150 Gästen durch Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin fürGesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg,den Vorsitzenden der Konzerngeschäftsführung der Asklepios Kliniken,Dr. med. Thomas Wolfram, und die Chefredaktion des Abendblattesprämiert. Sie dürfen sich jeweils einen Herzenswunsch im Wert von1.000 Euro erfüllen.Jessica Gondzik war mit ihrer Oma im Bille-Bad und entdeckte beimTauchen auf dem Boden des Beckens einen Vierjährigen. Sie zog ihn ausdem Wasser. Dann kam Kranfahrer Thomas Waschull hinzu, der sofort mitder Wiederbelebung begann. Wilfried Duckwitz fuhr an einerBushaltestelle vorbei, als er sah, wie ein Jugendlicherzusammensackte. Der Rentner war kurz zuvor bei der Verleihung desAsklepios Lebensretterpreises im vorigen Jahr gewesen, wo dieBedeutung schneller Hilfe betont wurde. Daher fuhr er noch einmalzurück zur Bushaltestelle und begann mit der Wiederbelebung.Christian Dahlke ist Geschäftsführer des Ruderclubs Alemannia undhörte bei der Büroarbeit dort einen Kollegen umfallen. Sofort rief erbei der Feuerwehr an und begann nach telefonischer Anweisungen mitder Wiederbelebung. Einen Sonderpreis erhielt der Arbeiter SamariterBund (ASB) für seine App "Hamburg Schockt", den der stellvertretendeLandesvorsitzende Gerd Prüfer entgegennahm. Mithilfe der App wird ineinem Notfall umgehend der Standort des Nutzers geortet. Es kanndirekt ein Notruf abgesetzt und das nächste, verfügbareDefibrilator-Gerät geortet werden. Zudem werden die wichtigstenErste-Hilfe-Maßnahmen in der gebotenen Kürze erklärt.Nominiert wurden außerdem Jürgen Lamp und Harry Schlüter. Schlüterist Bodenleger und rettete seine Ehefrau, die kurz vor Weihnachtenplötzlich ohne Puls zu Boden stürzte, indem er sofort mit derWiederbelebung begann. Lamp ist ehrenamtlicher Bürgermeister vonTangstedt und war mitten im Gespräch mit dem Vereinsvorsitzenden desSozialverbands Tangstedt, als dieser plötzlich vom Stuhl fiel. Lamprief die 112 und begann mit der Wiederbelebung.Tausende könnten gerettet werdenZum Hintergrund: In Deutschland gibt es nach Angaben des DeutschenReanimationsregisters (www.reanimationsregister.de) pro Jahr etwa5.000 erfolgreiche Wiederbelebungen außerhalb von Kliniken. Einengroßen Anteil daran haben Laien, die noch vor Eintreffen desNotarztes eine Herzdruckmassage durchführen. Bei insgesamt 75.000 zureanimierenden Fällen in Deutschland ist die Zahl der Geretteten ausSicht der Mediziner aber noch viel zu niedrig. Sie ließe sich durchhäufigeres beherztes Eingreifen deutlich erhöhen, auf 10.000 odersogar 15.000."Hamburg verfügt über ein ausgezeichnetes Rettungswesen, so dassdie Rettungskräfte sehr schnell vor Ort sind. In vielen Fällen zähltaber jede Minute und auch Laien können durch ein beherztes EingreifenLeben retten", sagt Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin für Gesundheitund Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg. "VieleMenschen wissen aber leider nicht, was im Notfall zu tun ist, odersie scheuen sich, Gelerntes anzuwenden. Schon nach drei Minuten ohneWiederbelebungsmaßnahmen kann es bei einem Herzstillstand aber zubleibenden Schäden kommen. Deshalb: Nicht zögern, sondern handeln.Dies gilt auch in Hinblick darauf, an einem Erste-Hilfe-Kursteilzunehmen oder diesen aufzufrischen."Jeder kann Leben rettenEs kann immer und überall passieren: Ein Mensch liegt leblos aufdem Boden, atmet nicht mehr, kein Puls zu fühlen. Mediziner sprechendann von einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Hier gilt es, keine Zeit zuverlieren und sofort zu handeln, und zwar mit einer Herzdruckmassage,am besten im Rhythmus des Songs "Stayin' Alive" der Bee Gees - unddann solange durchführen, bis der Rettungsdienst oder der Notarztkommt. Was kaum bekannt ist: 70 Prozent aller Betroffenen werden inhäuslicher Umgebung wiederbelebt, und nahezu 40 Prozent der Patientensind jünger als 65 Jahre. Fast immer sind es daher zunächstmedizinische Laien, die erste Hilfe leisten. Und es sind immer mehr,die sich zutrauen, eine Herzdruckmassage durchzuführen. 31 Prozentwaren es laut Reanimationsregister in 2014. Zum Vergleich: In denJahren davor lag die Quote im Mittel noch bei 20 Prozent. "Das istzwar ein deutlicher Fortschritt, aber bei Weitem nicht genug", sagtProf. Dr. Stefan Oppermann vom Asklepios Institut für Notfallmedizin(IfN) in Hamburg (www.asklepios.com/ifn). Er verweist auf Studien undStatistiken aus unseren Nachbarländern, in denen die Bürger dankfrüher und häufiger Wiederbelebungsschulungen und wiederholtemTraining viel häufiger Menschenleben retten. Die Spitzenplätze inEuropa nehmen die Niederlande und Schweden mit Quoten von 70 und 60Prozent ein. Auch die Dänen, Norweger und Tschechen sind deutlicheher als Deutsche bereit, eine lebensrettende Herzdruckmassagedurchzuführen. "Umso wichtiger ist es, hierzulande für Aufmerksamkeitbeim Thema Leben retten durch Herzdruckmassage zu sorgen", betontProf. Dr. Christoph U. Herborn, Medizinischer Direktor bei Asklepios."Der Asklepios Lebensretterpreis soll genau dazu dienen." DieAsklepios Kliniken Gruppe, die bundesweit rund 150 Einrichtungenbetreibt und mit ihren 45.000 Mitarbeitern pro Jahr mehr als zweiMillionen Patienten versorgt, wird künftig auch an anderen Standorteneinen Lebensretter-Preis ausloben, um vorbildliches Handeln zubelohnen. 