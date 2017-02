Asklepios Labor Medilys feiert 15-jähriges Jubiläum - und wird für die Patientensicherheit immer wichtiger (FOTO)

- Hamburg (ots) -- Labor war Pionier mit dem ersten klinikübergreifendenepidemiologischen Netzwerk MRSA- Heute immer mehr Monitoring und Screening von verschiedenenmultiresistenten Erregern- Neben Analysen Hygieneberatung und Qualifikation vonHygienespezialisten- Marcus Cholewa neuer GeschäftsführerMedilys, das Labor der Hamburger Asklepios Kliniken, feiert sein15-jähriges Jubiläum. Dabei kann das Unternehmen, das mit MarcusCholewa seit dem 01. Februar 2017 einen neuen Geschäftsführer hat,auf eine Reihe von beeindruckenden Meilensteinen zurückblicken. Soentwickelte Medilys vor 14 Jahren das bundesweit ersteklinikübergreifende epidemiologische Netzwerk MRSA. Heute werden inden Asklepios Kliniken Risikopatienten auch auf anderemultiresistente Erreger untersucht. Auch die Umsetzung deroffiziellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) sowie dieAus- und Weiterbildung von Hygienespezialisten erfolgt bei Medilys.So sind in den sieben Hamburger Asklepios Kliniken 123hygienebeauftragte Ärzte, 22 hauptberufliche Hygienefachkräfte undelf Krankenhaushygieniker im Einsatz. Der Erfolg der Maßnahmen lässtsich im letzten Hygienebericht der HamburgischenKrankenhausgesellschaft (HKG) nachlesen. Danach sind die AsklepiosKliniken besonders aktiv, wenn es darum geht, mithilfe vonScreeningmaßnahmen die Gefahren einzudämmen, die von multiresistentenBakterien (MRSA, MRGN) im Krankenhaus ausgehen. Auch zeigten dieseUntersuchungen bei der stationären Aufnahme, dass bis zu 90 Prozentder Erreger von den Patienten mitgebracht werden. Aber auch dienormalen Analysen sind beeindruckend: 2016 wurden 11,8 MillionenErgebnisse bereitgestellt, darunter 2,5 Millionen Notfallanalysen und2,3 Millionen Mal die Wirksamkeit von Antibiotika getestet, um einengezielten Einsatz sicherzustellen.Im Zentralen Labor von Medilys am Standort der Asklepios KlinikAltona und in den dezentralen Laboren an den Standorten der sechsanderen Asklepios Kliniken in Hamburg werden rund um die UhrLaboranalysen durchgeführt, damit auch bei Notfällen den behandelndenÄrzten die Ergebnisse zeitnah zur Verfügung stehen. Medilys bietetumfangreiche Diagnostik in den Bereichen Klinischen Chemie,Infektionsserologie, Hämostaseologie, Immunhämatologie,Spezialhämatologie, Autoantikörperdiagnostik, Molekulargenetik undBakteriologie an. Darüber hinaus unterstützen die Mitarbeiter vonMedilys die klinischen Abteilungen in fachlichen Fragen und durchindividuelle Befunde. Seit der Gründung von Medilys, und damit imWesentlichen unter der Regie von Asklepios, wurde dasTochterunternehmen um ganze Analysengebiete erweitert (HPLC,Molekularbiologie, Spezialgerinnung) und es wurden diverse neueTechniken eingeführt, unter anderem die Automatisierung derklinischen Chemie im Zentralen Labor, die Teilautomatisierung in derBakteriologie aber auch die Automatisierung der Hämatologie."Das Jubiläum von Medilys ist etwas ganz besonderes, denn unserLabor trägt nicht nur dazu bei, Infektionen frühzeitig zu erkennenund zu bekämpfen, sondern stellt einen zentralen Pfeiler in unseremProgramm zur Patientensicherheit dar", erläutert Dr. Thomas Wolfram,Sprecher der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH undVorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Asklepios Kliniken imRahmen eines Festsymposium im Hörsaal der Asklepios Klinik Altona.Zugleich wurde bei der Feier der neue Geschäftsführer Marcus Cholewavorgestellt. Cholewa kommt von Amedes, wo er Bereichsleiter war unddie Bereiche Erlössicherung, Medizinrecht und Complianceverantwortete. Der gebürtige Neustädter hat Jura in Hannover studiertund war bei der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen tätig.Ärztliche Leiterin von Medilys ist Dr. Susanne Huggett. Sie sorgtmit ihrem Hygieneteam dafür, dass in den Asklepios Kliniken z.B.gesetzliche Anforderungen, Empfehlungen der KRINKO und Leitlinien vonFachgesellschaften umgesetzt werden. Inzwischen gehören außer denAsklepios Kliniken noch weitere norddeutsche Krankenhäuser undmedizinische Einrichtungen zu den Kunden von Medilys.Videointerview mit Dr. Susanne Huggett, Ärztliche Leiterin vonMedilys, über Antibiotikaresistenzen und wie man sie vermeidet:www.youtube.com/watch?v=QzWSG7CYnJIKontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell