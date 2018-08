Asklepios Klinikum Harburg startet neue Studie zu Tumormarkern beim Bauchspeicheldrüsenkrebs / Patienten zur Teilnahme an der Studie gesucht

Hamburg (ots) - Das interdisziplinäre Pankreaszentrum am AsklepiosKlinikum Harburg - Mitglied im Asklepios Tumorzentrum Hamburg - nimmtseit kurzem an einer Tumormarker-Studie zur Früherkennung desPankreaskarzinoms (Bauchspeicheldrüsenkrebs) teil. Diedeutschlandweite Studie mit dem Namen "META-PAC" untersucht dieWertigkeit des neuen Tumormarkers "MxP®PancreasScores", der inVoruntersuchungen vielversprechende Ergebnisse zeigte. Die Studiewird vom Gesundheitsministerium gefördert (BMBF).Warum ist diese Studie so wichtig?Pro Jahr erkranken in Deutschland ca. 17.000 Menschen an einemPankreaskarzinom. Diese Krebserkrankung zählt zu den bösartigstenüberhaupt. Nur jeder zehnte bis zwölfte Patient überlebt dieZeitpanne von 5 Jahren nach Diagnosestellung. Das Problem ist, dassdie Erkrankung oft zu spät erkannt wird. Bei über der Hälfte derPatienten wird der Krebs erst in einem weit fortgeschrittenen Stadiumdiagnostiziert. Trotz moderner Therapien ist in solch einem Stadiummeistens keine Heilung mehr möglich. Würde man das Pankreaskarzinomviel früher entdecken, könnte man die Heilungschancen für allePatienten wesentlich verbessern.Wie funktioniert der neue Tumormarker?Der neue Tumormarker "MxP®PancreasScore" kann in einergewöhnlichen Blutprobe bestimmt werden. Der Tumormarker basiert aufspeziellen Stoffwechselprodukten im Blut, die bei Patienten mit einemPankreaskarzinom in einer anderen Zusammensetzung auftreten als beiPatienten ohne diese Erkrankung. In den bisherigen Studien liefertedieser Tumormarker vielversprechende Ergebnisse. Insbesondere konnteeine Unterscheidung zwischen Pankreaskarzinom und chronischerPankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung) vorgenommen werden, wozudie bisherigen Tumormarker nicht in der Lage waren.Wer kann an der Studie teilnehmen?Teilnehmen können Patienten, bei denen der Verdacht auf einenTumor in der Bauchspeicheldrüse besteht. Dabei ist es egal, ob essich um einen bösartigen Tumor (Pankreaskarzinom), einen gutartigenTumor, einer Zyste oder eine chronische Entzündung handelt. Im Rahmender Pankreassprechstunde erfolgt in der Studienambulanz durchChefarzt PD Dr. Chromik die Aufnahme der Patienten in die Studie.Neben der Blutabnahme für die Studie wird hier eine genaue Anamnese,körperliche Untersuchung und Sichtung der bisherigen Befunde imHinblick auf die mögliche Bauchspeicheldrüsenerkrankung vorgenommen.Wenn erforderlich, werden weitere Untersuchungen zurVervollständigung veranlasst. Das Studienprotokoll sieht vor, dassdieses Vorgehen nach 3, 6, 12, 18, 24 und 36 Monaten wiederholt wird.Das bedeutet, dass der Patient über diesen Zeitraum kontinuierlichüber die Studienambulanz bzw. Pankreassprechstunde angebunden bleibt.Was habe ich als Patient davon?Die Ergebnisse der Blutuntersuchung bleiben sowohl dem Studienarztals auch dem Patienten verborgen, dies entspricht demwissenschaftlichen Prinzip der sog. "Verblindung", die bei derartigenStudien Anwendung findet, um Ergebnisse und Studienablauf nicht zubeeinflussen. Das bedeutet, der Patient zieht aus der Blutabnahme imHinblick auf den neuen Tumormarker keinen direkten Nutzen. Allerdingssichert die langfristige Anbindung mit wiederholten ambulantenVorstellungen über 36 Monate eine kontinuierliche hoch qualitativeBetreuung und ggf. Behandlung.Wo kann ich mich melden?Besteht bei Ihnen der Verdacht auf einen Bauchspeicheldrüsentumor(bösartig, gutartig, zystisch oder entzündlich), können Sie überunsere Pankreassprechstunde kurzfristig einen Vorstellungstermin beiPD Dr. Chromik unter der Nummer: 040/181886-2534 vereinbaren. WeitereInformationen finden Sie auch auf unserer Homepagewww.pankreaszentrum-harburg.dePressekontakt:Kontakt für Rückfragen:Asklepios Klinikum HarburgKommunikation & Marketing - Stefanie PohlEißendorfer Pferdeweg 5221075 HamburgTel.: (0 40) 18 18-86 21 36st.pohl@asklepios.comBesuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder Youtube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell