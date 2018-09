Asklepios Kliniken: Jeder kann Leben retten!

Hamburg (ots) -- Herzmassage ist "kinderleicht"- Kurse für Erwachsene und Kinder- Woche der Wiederbelebung beginntHeute beginnt die Woche der Wiederbelebung, an der sich allesieben Asklepios Kliniken in Hamburg und zahlreiche Krankenhäuser desUnternehmens in ganz Deutschland beteiligen. Heute geht es los mitWiederbelebungskursen für Erwachsene, am Dienstag werden Kindergeschult und am Donnerstag der Asklepios Lebensretterpreis verliehen."Selbst in einer Stadt wie Hamburg, wo Rettungskräfte schnelleintreffen, ist es für Menschen, deren Herz stehenbleibt, imWortsinne überlebenswichtig, dass sie sofort wiederbelebt werden",sagt Joachim Gemmel, Mitglied der Geschäftsführung der HamburgerAsklepios Kliniken. "Die Herzmassage ist wirklich kinderleicht, daherbringen wir es auch Kindern bei", so Gemmel weiter. Wie wichtigAufklärung und Übungskurse sind, hat eine Asklepios Umfrage imletzten Jahr ergeben: Zwar waren 9 von 10 Befragten bereit zu helfen,aber die meisten würden sich auf das Rufen des Rettungsdienstesbeschränken, nur 19 Prozent würden auf jeden Fall eine Herzmassagedurchführen. Der Grund: Bei jedem Zweiten liegt der Erste-Hilfe-Kursmehr als 10 Jahre zurück. Wie wichtig die Herzmassage auch durchLaien ist, zeigt sich regelmäßig im Hanseatischen Cardiac ArrestCenter (http://ots.de/tD39Z1), einer interdisziplinärenSpezialstation der Asklepios Klinik St. Georg für Menschen nach einemHerzstillstand. Mit Herzmassage übersteht jeder dritte Patient aucheinen Zeitraum über eine Stunde ohne eigenen Herzschlag nahezu ohnebleibenden Schaden. Ohne Herzmassage kommt es bereits nach wenigenMinuten zu schweren, irreversiblen Hirnschäden oder zum Tod.Heute finden im Asklepios Westklinikum Hamburg, dem AsklepiosKlinikum Harburg und der Asklepios Klinik St. GeorgWiederbelebungskurse für Erwachsene statt. Am Dienstag bieten dieAsklepios Kliniken Barmbek und Nord Wiederbelebungskurse für Kinderan. Trainiert wird dabei mit speziellen Puppen. Am Mittwoch findetein Aktionstag mit einer Überraschung im Elbe Einkaufszentrum inAltona statt. Auch im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (BZG)wird es eine Aktion geben. Am Donnerstagabend wird im Rahmen einerGala der Asklepios Lebensretterpreis verliehen. Wer ihn erhält, habendie Leser des Hamburger Abendblattes entschieden. Mit der Übergabevon vier von Asklepios gespendeten Defibrillatoren (AEDs), die anverschiedenen Orten positioniert werden, klingt die Woche aus. Jeeiner der "Defis", mit denen jeder Laie ein Herz wieder zum Schlagenbringen kann, kommt in den Sportclub Alstertal Langenhorn, in dieDeutsche Seemannsmission Hamburg-Altona, in den OlympiastützpunktHamburg/Schleswig-Holstein und in den SC Sternschanze."Alle unsere Aktivitäten in der Woche der Wiederbelebung haben nurein Ziel: Wir wollen Hemmungen senken, so dass jeder, der einenleblosen Menschen vorfindet, sich traut, ihn wiederzubeleben", betontJoachim Gemmel. Um diese Botschaft auch außerhalb der Woche zuverbreiten und alle Informationen zur Ersten Hilfe anzubieten, gibtes eine spezielle Themenseite: http://ots.de/kaWKDNHier zwei Beispiele für Aktionen von Asklepios Kliniken außerhalbHamburgs zur Woche der Wiederbelebung:Bad Oldesloe: http://ots.de/2vXBgGBad Wildungen: http://ots.de/PCVP8UÜber die Woche der WiederbelebungDie Woche der Wiederbelebung (www.einlebenretten.de) geht auf eineInitiative des Bundesverbandes der Anästhesisten zurück und findetjährlich unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums fürGesundheit statt.Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell