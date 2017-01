Asklepios Kliniken-Gründer Dr. Broermann beteiligt sich an Tübinger Start-up CeMeT / Darmbakterien und Mikrobiom wichtiges Feld künftiger Precision Medicine (FOTO)

Tübingen (ots) -Der Gründer und Alleingesellschafter der privaten Klinik-KetteAsklepios, Dr. Bernard große Broermann, beteiligt sich mit rund 40Prozent am Tübinger Center for Metagenomics, der CeMeT GmbH. DieCeMeT baut mit dem Tübiom-Projekt (www.tuebiom.de) eine der weltweitgrößten Mikrobiom-Referenzdatenbanken auf. Ziel ist es, die Rolle derDarmbakterien bei Erkrankungen wie Krebs, Alzheimer, Diabetes aberauch Vitaminmangel zu erforschen. Dr. Broermann hatte erst vorwenigen Wochen auf einer Veranstaltung der deutschen WochenzeitungDIE ZEIT öffentlich angekündigt, dass sich die Asklepios Klinikenkünftig verstärkt auf dem Zukunftsfeld der Precision Medicineengagieren wollen.Während heutzutage die Ursachen vieler Krankheiten ungeklärt sindund Therapien auf rein statistischen Grundlagen verordnet werden,entwickelt sich international mit der Precision Medicine ein neuerAnsatz. Dabei werden für neue Therapien die Zusammenhänge zwischender Genetik, der Umwelt und weiteren individuellen Faktoren, wiebeispielsweise der Besiedlung des Darms mit unterschiedlichenBakterien, berücksichtigt.Die Beteiligung erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung, diemehrere Millionen Euro umfasst. Die Gründungsgesellschafter derCeMeT, die Tübinger Professoren Ingo Autenrieth, Daniel Huson undDetlef Weigel sowie die CeGaT GmbH, verbleiben im Unternehmenengagiert und halten zusammen 55,6 Prozent der Anteile.Im Jahr 2016 investierten Unternehmen weltweit mehr als 600Millionen Dollar in die Mikrobiom-Forschung. Die weltweiteMikrobiom-Forschung erfährt derzeit eine dramatische Beschleunigungmit der Folge, dass immer mehr Organisationen und Firmen Bedarf anAnalyse und Interpretation von Mikrobiomen haben. So startete dieamerikanische Regierung in diesem Jahr eine "National MicrobiomeInitiative". Neben dem Tübiom-Projekt ist die CeMeT seit ihrerGründung 2014 Partner für Universitäten und Kliniken im Bereich derMikrobiom-Forschung. Die Analysen erfolgen auf dem aktuellen Standder Forschung.CeMeT und Asklepios KlinikenDrei bekannte Forscher und ein renommiertes Labor fürmolekulargenetische Diagnostik gründen 2014 die Mikrobiom-FirmaCeMeT. Zeitgleich mit dem Tübinger Center for Metagenomics (CeMeT)heben die Tübinger Professoren Ingo Autenrieth, Daniel Huson undDetlef Weigel zusammen mit dem Labor CeGaT GmbH eines der weltweitengrößten Mikrobiom-Projekte aus der Taufe - das Tübiom. Ziel desReferenzprojekts ist es, Mikrobiom Analysen für diagnostischeUntersuchungen zu erschließen. Mit dem Gründer der Asklepios Klinikenals weiterem CeMeT-Gesellschafter unterstützt eine Klinikkette mit45.000 Mitarbeitern und mehr als zwei Millionen Patienten pro Jahrdas Unternehmen. So vereint die CeMeT die Vorteile einer schnellenund flexiblen Organisation mit den Möglichkeiten einer großenOrganisation. Im Geschäftsalltag bietet die CeMeT Kunden ausForschung und Industrie Mikrobiom Analysen (16S, Shotgun). Dabeibietet die Firma anerkannte Expertise in Präanalytik, Sequenzierung,Datenauswertung, Mikrobiologie und Medizin unter einem Dach.Pressekontakt:CeMeT GmbHPaul-Ehrlich-Str. 23D-72076 TübingenDr. Isabell FladeTelefon: 07071 565 44 800Fax: 07071 565 44 56E-Mail: isabell.flade@cemet-gmbh.dehttp://www.cemet.deOriginal-Content von: CeMeT GmbH, übermittelt durch news aktuell