Asklepios Klinik Nord - Heidberg: Hilfe für ein afghanisches Mädchen aus Kabul / Nach sechsstündiger OP kann Oranoos wieder sehen (FOTO)

Hamburg (ots) -Im Spielzimmer der Kinder- und Jugendklinik der Asklepios KlinikNord sitzt die vierjährige Oranoos aus Afghanistan, um sich nocheinmal vom Ärzteteam der Abteilungen Mund-, Kiefer undGesichtschirurgie, der Neurochirurgie, Neuropädiatrie sowie der HNOund Augenklinik zu verabschieden. Das Mädchen kam im Dezember 2016mit einer ausgedehnten und sehr seltenen frontalen Enzephalozele imBereich der Nasenwurzel und des Stirnbeins - hierbei wölben sichHirnteile nach außen - in die Heidberger Kinderklinik. Eine dadurchbedingte Augenfehlstellung führte zudem dazu, dass das Mädchen seitseiner Geburt kaum in der Lage war, seine Augen richtig zu öffnen, umzu sehen.In ihrem Heimatland hatte Oranoos aufgrund der medizinischenVersorgungsverhältnisse vor Ort keine Chance auf eine angemesseneBehandlung. Eine neurochirurgische Operation einer frontalenEnzephalozele, bei der sich Hirnteile nach außen vorwölben, ist sehranspruchsvoll und setzt sowohl ärztlich als auch instrumentell sehrviel voraus. Ein operativer Eingriff, der dem Mädchen langfristighelfen sollte, war in Kabul unmöglich."Der Schädelknochen richtete sich wie eine 'Sprungschanze' nachvorn" Durch die organisatorische und finanzielle Unterstützung derHilfsorganisation Amyal e. V. hatte Oranoos die Möglichkeit, nachDeutschland zu reisen und sich den Fachspezialisten des Kopfzentrumsder Asklepios Klinik Nord - Heidberg vorzustellen. "Uns war sofortklar, dass das Mädchen dringend operiert werden muss, um weitereInfektionen, die unter anderem zu einer lebensbedrohlichenHirnhautentzündung führen können, zu verhindern aber auch, um demMädchen das Sehen und eine verbesserte Lebensqualität zuermöglichen", so Prof. Dr. Paul Kremer, Chefarzt derneurochirurgischen Abteilung der Asklepios Klinik Nord - Heidberg."Bei der kleinen Patientin hat sich der Schädelknochen wie eine'Sprungschanze' nach vorn gerichtet, dadurch konnte das Gehirn nachvorn auswölben. Es bestand kein abgeschlossener Bereich zwischen Naseund Gehirn", berichtet der Chefarzt weiter. Das Ärzteteam erhieltbereits vor Oranoos Anreise Fotos des kleinen Mädchens, um sich einenersten Eindruck verschaffen zu können. Die Experten zögerten nichtlange und willigten ein, das Mädchen im Heidberger Krankenhaus zubehandeln. Die Kosten für den operativen Eingriff sowie für dieNachbehandlung trug das Krankenhaus. "Über die rasche Zusage fürdiesen dringlichen humanitären Einsatz habe ich mich sehr gefreut unddie Kollegen der Asklepios Klinik Nord - Heidberg in dieser Situationnicht nur als sehr gute Fachmediziner, sondern auch als sehrmitfühlende Ärzte erlebt", sagte Dr. Mehraban Mehrain,Vorstandsvorsitzender und Medizinischer Vorstand derHilfsorganisation Amyal e. V."Jetzt bin ich hübsch"Die sechsstündige Operation verlief sehr gut, sodass Oranoosentlassen werden konnte, um sich bei ihrer Pflegefamilie weiter zuerholen. Als das Mädchen das erste Mal in den Spiegel blicken durfte,sagte es stolz: "Jetzt bin ich hübsch." Die Nachuntersuchungenzeigten einen sehr guten Heilungsprozess. Um die Augen und ihreSehfähigkeit weiter zu trainieren, erhielt Oranoos zudem eine Brille.Das tapfere Mädchen hat nun seine Reise zu seiner siebenköpfigenFamilie nach Kabul angetreten - dort ist man sehr dankbar für denEinsatz der Asklepios Klinik Nord - Heidberg und derHilfsorganisation Amyal e. V.Über Amyal e. V.Amyal (Wünsche oder Hoffnungen) e. V. ist in Deutschland alsgemeinnütziger Verein eingetragen und in Kabul als NGO registriert.Die Hilfsorganisation ermöglicht akut notleidenden afghanischenKindern medizinische Versorgung, Operationen und Bildung. Amyal e. V.hilft unabhängig von religiösen oder politischen Interessen.www.amyal.org