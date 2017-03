Hamburg (ots) -Der internationale Medizintourismus gewinnt in Hamburg immerstärker an Bedeutung. In der Asklepios Klinik in Barmbek macht sichdies durch steigende Patientenanfragen aus dem Ausland bemerkbar.Dass die ausländischen Patienten neben der medizinischen Qualitätauch noch ausgezeichnete Betreuung genießen, wurde nun mit dem Titel"World's Best Hospital for Medical Tourism" gewürdigt.Die Auszeichnung als "World's best Hospital for Medical Tourism"erfolgte durch die Medical Travel Quality Alliance, eine unabhängigeinternationale Organisation zur Entwicklung und Förderung höchsterQualitätsstandards im Medizintourismus. Die Organisationveröffentlicht alle zwei Jahre die Liste der Krankenhäuser, die denspeziellen Bedürfnissen internationaler Patienten in besonderem Maßegerecht werden. In den vergangenen Jahren war die Klinik bereitsunter den Top Ten gelistet, nun gelang der Sprung auf Platz 1. DieAsklepios Klinik Barmbek sei "herausragend als Krankenhaus fürMedizintouristen", so Julie Munro, Vorsitzende der MTQUA.Im Vergleich zu 2009 hat sich die Zahl ausländischerPrivatpatienten in den Hamburger Asklepios Kliniken mehr alsverdoppelt. Insbesondere Patienten aus Russland und den GUS-Staatenkommen zunehmend nach Hamburg zur Behandlung, weil hochwertigeGesundheitsleistungen in ihrer Heimat nicht uneingeschränkt verfügbarsind. Außerdem genießen sowohl die deutsche Medizin insgesamt alsauch viele Chefärzte der Hamburger Asklepios Kliniken im Auslandeinen ausgezeichneten Ruf. "Ausländische Patienten kommen nach wievor in großer Zahl zur Behandlung in die Asklepios Klinik Barmbek.Den unterschiedlichen Bedürfnissen dieser Patienten haben wir zumBeispiel mit der Einrichtung eines eigenen Auslandsbüros Rechnunggetragen, welches ausschließlich Anfragen ausländischer Patientenbetreut", sagt Stefanie Ludwig, Geschäftsführende Direktorin derAsklepios Klinik Barmbek.Weitere Informationen:Asklepios Klinik Barmbek: http://www.asklepios.com/hamburg/barmbek/World's Best Hospitals for Medical Tourism - Liste der MTQUA:https://worldsbesthospitals.net/Kontakt:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (040) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell