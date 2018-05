Asklepios Klinik Altona: Nach der OP gibt's Wassereis (FOTO)

Hamburg (ots) -- Patienten und Klinikpersonal sind begeistert von der neuen Idee- Auch Studien zeigen: Eis nach der Narkose bessert dasWohlbefinden und wirkt gegen Übelkeit- Bis Ende 2018 kommen mehr als 5.000 Patienten in denFruchteis-GenussWenn Patienten in der Asklepios Klinik Altona nach einer Operationim Aufwachraum die Augen öffnen und wieder orientiert sind, wartetauf sie eine Überraschung. Denn nach der üblichen ersten Frage nachdem Wohlbefinden wird ihnen von den Pflegekräften seit kurzem einfruchtiges Wassereis angeboten. Doch was zunächst nach einerBelohnung für Kinder klingt, macht auch bei erwachsenen PatientenSinn - und zwar aus handfester medizinischer Sicht. "Während derNarkose kommt es durch den Beatmungsschlauch oft zu einer Reizung derSchleimhäute im Hals. Das Wassereis trägt dazu bei, dass dieSchleimhäute im Rachenbereich gekühlt werden und schneller wiederabschwellen. Auch die manchmal aufkommende Übelkeit nach einerNarkose lässt sich mit dem fruchtigen Wassereis sehr gutunterdrücken", erklärt Prof. Dr. Gunter Nils Schmidt, Chefarzt derAbteilung Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin undSchmerztherapie(www.asklepios.com/hamburg/altona/experten/anaesthesie/). "DiePatienten sind nach der OP schneller wieder fit und können eher aufdie Normalstation zurückverlegt werden." Zurzeit reichen dieMitarbeiter im Aufwachraum ihren Patienten täglich im Schnitt rund 30Fruchteis. "Aufs Jahr hochgerechnet könnten das mehr als 5.000 Eiswerden, die wir an die Patienten austeilen", rechnet Prof. Schmidtvor.Der Altonaer Intensivmediziner hatte von den guten Erfahrungenseiner Kollegen aus der Asklepios Klinik in Langen (Hessen) gehört,von positiven Berichten aus Kliniken in den USA, Großbritannien undden Niederlanden erfahren und die neuesten wissenschaftlichenBerichte studiert. "Die Rückmeldungen aller beteiligten Kollegen, vorallem aber der Patienten, waren durchweg positiv. Auch die aktuellenForschungsergebnisse(www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217313818) sindvielversprechend. Also haben wir uns einen Gefrierschrank beschafft,mit den hauseigenen Hygiene-Experten alle Details besprochen und dasProjekt zügig umgesetzt", so Prof. Schmidt. Und die erste Resonanzder Patienten in Altona? "Die ist ganz klar positiv, das Angebotkommt super an, fast alle wollen ein Eis, manche nehmen sogar gleichmehrere", berichtet Madlen Speck, die den Patienten im Aufwachraumdas Eis anbietet. "Das macht auch den Kollegen viel Spaß, denn diePatienten sind überrascht, können das zuerst gar nicht glauben undkriegen ganz große Augen. Gerade bei Angstpatienten wirkt das wahreWunder, manche fühlen sich an ihren letzten Sommerurlaub oder anfröhliche Kindertage erinnert, wenn sie nach dem Aufwachen aus derNarkose am Fruchteis schlecken", ergänzt die Pflegekraft."Das Eis ist eine wirklich gute Sache", berichtet auch PatientinGerda Bartnick nach ihrer Operation. "Es hat mich sofort erfrischtund auch meinen Mund so angenehm gekühlt....und es war auch gleicheine so nette Geste."Die Klinikleitung war von Anfang an in die Idee des Chefarzteseingebunden und hat das Projekt sofort unterstützt: "DiePatientenzufriedenheit hat bei uns genau wie die Patientensicherheitabsoluten Vorrang, deshalb wollen wir den Aufenthalt so angenehm undsicher wie möglich gestalten. Das Eis im Aufwachraum kommt wieerwartet sehr gut bei unseren Patienten an, und wenn die kleineÜberraschung für das Wohlbefinden und den Genesungsprozess vonVorteil ist, freut uns das ganz besonders", sagt Patrick Hauser,Kaufmännischer Leiter der Asklepios Klinik Altona.Pressekontakt:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (040) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell