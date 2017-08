Asklepios: Erstes Halbjahr 2017 mit konstanter Geschäftsentwicklung

Hamburg (ots) -- Umsatzerlöse i.H.v. EUR 1.619,9 Mio. erzielten ein Konzernergebnisvon EUR 79,7 Mio.- Zahl der behandelten Patienten lag bei rund 1,14 Mio. Patienten- Nettoinvestitionen erhöhten sich auf EUR 71,4 Mio.Der Asklepios-Konzern hat seine Exzellenzstrategie im erstenHalbjahr 2017 weiter ausgebaut. Der Umsatz erhöhte sich jedoch nurleicht auf EUR 1.619,9 Mio. Die Anzahl der behandelten Patienten lagbei rund 1,14 Mio. und damit 0,9 Prozent unter demVorjahresvergleichszeitraum. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016steigerte Asklepios seine Nettoinvestitionen in den Klinikbetrieb um15,1 Prozent und investierte zusätzlich in Unternehmenszukäufeentlang der Wertschöpfungskette.Das erste Halbjahr 2017 entwickelte sich insgesamt stabil undverzeichnete einen leichten Anstieg der Umsatzerlöse um 0,6 Prozentauf EUR 1.619,9 Mio. Das Ergebnis ist durch Sondereffekte derRisikovorsorge hinsichtlich des sich veränderten regulatorischenUmfelds in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetragsbelastet und resultierte in einem Rückgang des EBITDA auf EUR 169,4Mio. (6M.2016: EUR 179,6 Mio.). Die EBITDA-Marge lag bei 10,5 Prozent(6M.2016: 11,1 Prozent).Aufgrund eines Anstiegs der beschäftigten Mitarbeiter erhöhte sichdie Personalaufwandquote auf 65,1 Prozent (6M.2016: 64,1 Prozent).Die Materialaufwandquote lag mit 21,6 Prozent (6M.2016: 21,4 Prozent)leicht über Vorjahresniveau. Die sonstige Aufwandquote ohneMietaufwand lag bei 7,7 Prozent (6M.2016: 8,0 Prozent). DasKonzernergebnis sank um 4,8 Prozent auf EUR 79,7 Mio. (6M.2016: EUR83,7 Mio.) und resultierte in einer Umsatzrendite von 4,9 Prozent(6M.2016: 5,2 Prozent). "In unseren Kliniken bieten wir zunehmendindividualisierte und innovative Behandlungslösungen an, was einwichtiger Teil von Asklepios' Exzellenzstrategie ist", sagt KaiHankeln, CEO. "Im kommenden Halbjahr werden wir den Ausbau unseresLeistungsangebots verstärkt fortsetzen und an die Umsatz- undErgebnisentwicklung des vergangenen Geschäftsjahres anknüpfen."Die Bruttoinvestitionen betrugen im Berichtszeitraum EUR 101,4Mio. (6M.2016: EUR 99,0 Mio.). Die Investitionen nach Abzug derFördermittel erhöhten sich um 15,1 Prozent auf EUR 71,4 Mio. DieEigenmittelquote betrug 70,4 Prozent (6M.2016: 62,7 Prozent).Asklepios investierte zusätzlich in strategische Unternehmenszukäufe."Mit unseren hohen Investitionen und der klaren Fokussierung aufmedizinische Schwerpunkte sind wir auf dem richtigen Weg. DenGroßteil dieser Investitionen tätigen wir aus eigenen Mitteln", sagtDr. Thomas Wolfram, CEO. "Wir erwarten auch weiterhin eine positiveNachfrage nach unseren Behandlungsangeboten."Die Bilanz- und Finanzstrukturen sind zum Stichtag 30.06.2017solide. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 4,8 Prozent auf rund EUR3.626,7 Mio. (31.12.2016: EUR 3.460,8 Mio.). Das Eigenkapital beliefsich auf EUR 1.327,5 Mio. (31.12.2016: EUR 1.273,4 Mio.), dieEigenkapitalquote lag mit 36,6 Prozent leicht unter dem Jahresende(31.12.2016: 36,8 Prozent). Die Nettoschulden betrugen zum StichtagEUR 650,7 Mio. (31.12.2016: EUR 524,3 Mio.), der Verschuldungsgradentsprach dem 1,7-fachen des EBITDA (31.12.2016: 1,3x). Die liquidenMittel des Konzerns lagen bei EUR 419,2 Mio. (31.12.2016 EUR 456,6Mio.). "Unser stabiles finanzielles Fundament ist neben einerangemessenen Profitabilität und einem nachhaltigen Wachstumskurs einEckpfeiler unserer Finanzstrategie", kommentiert Hafid Rifi, CFO."Wir sind auch in der zweiten Jahreshälfte bereit für strategischsinnvolle Zukäufe entlang der Wertschöpfungskette."PrognoseAuf Basis des zukunftsorientierten strategischen Gesamtkonzeptsund der finanziell soliden Grundlage bestätigt das Unternehmen seinenAusblick für das Geschäftsjahr 2017. Die Wachstumsperspektiven desAsklepios-Konzerns sind aufgrund der konjunkturunabhängigen Nachfragepositiv. Für das Gesamtjahr geht die Konzern-Geschäftsführung voneiner moderaten Verbesserung der wesentlichen Kennzahlen und voneinem leichten Wachstum des Umsatzes zwischen 1,5% und 2,5% aus. Auchdie Prognose einer leichten Steigerung der EBITDA-Marge und derEigenkapitalquote hat weiterhin Bestand.Konzern-Kennzahlen im VorjahresvergleichMio. EUR 6 Monate 6 Monate Verände- 12 Monate 12 Monate2017 2016 rung 2016 2015Umsatzerlöse 1.619,90 1.610,80 0,60% 3.211,20 3.082,00EBITDA 169,4 179,6 -5,70% 390,4 374EBITDA-Marge 10,5 11,1 -0,6Pp 12,2 12,1(in %)Konzernergebnis 79,7 83,7 -4,80% 192,1 176,8Nettoschulden/EBITDA 1,7 1,4 1,3 1,6Patienten 1.141.821 1.152.425 -0,90% 2.279.477 2.217.987Bewertungs-relationen(BWR) 298.977 303.600 -1,50% 595.210 583.517Mitarbeiter(Vollkräfte) 34.894 34.709 0,50% 34.887 34.670Den Konzern-Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2017 finden Sieunter www.asklepios.com/ir.Über AsklepiosDie Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibernvon Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. DieKlinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrerPatienten mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität,Innovation und sozialer Verantwortung. Auf dieser Basis hat sichAsklepios seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren dynamischentwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über 150Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser allerVersorgungsstufen, Fachkliniken, psychiatrische und forensischeEinrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und MedizinischeVersorgungszentren. Im vergangenen Geschäftsjahr 2016 wurden 2,3 Mio.Patienten in Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. DasUnternehmen beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeiter.Pressekontakt:IR - KontaktMirjam ConstantinInvestor RelationsAsklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbHDebusweg 361462 Königstein-FalkensteinTel: +49 61 74 90-11 66Fax: +49 61 74 90-11 10ir@asklepios.comPR-Kontakt:Rune HoffmannKonzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & MarketingAsklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbHRübenkamp 22622307 HamburgTel.: +49 40 1818-82 6630Fax: +49 40 1818-82 6639presse@asklepios.comBesuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder Youtube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/irwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell