AskTheGamer - Mindfactory launcht Magazin für Gamer

Wilhelmshaven (ots) - Mindfactory gründet neuen place-to-be fürdie Gaming Szene. Das neue Magazin #AskTheGamer wird zur erstenAnlaufstelle, wenn es um News, Aktionen und Tests von Hardware undGames geht.Warum #AskTheGamer?Das Magazin #AskTheGamer informiert Gaming-Begeisterte über dieneuesten Happenings in der Gaming-Szene und berichtet stetsup-to-date über die heißesten Trends auf dem Markt. Wer auf der E32019 vertreten sein wird, das Fortführen der Erfolgsgeschichte von"Minecraft" und ein Profi-Ratgeber für PC-Systeme in allenPreisklassen sind nur ein kleiner Auszug von spannenden Themen. DenSchwerpunkt bildet die angesagteste, neueste Hardware inklusiveerster Praxisberichte der Redaktion. Es darf noch nicht zu vielverraten werden, aber ein Highlight sind die Interviews mit bekanntenYouTubern und Twitch-Gamern über ihre Erfahrungen.Brandaktuell gibt es Aktionen zu den neuestens Releases undattraktive Vorteile. Gamer können sich auf zahlreiche Gewinnspiele,gratis Games, Vorteils-Bundles, Cashback-Aktionen und Rabatte freuen,die sich lohnen werden. Erstklassige Unboxing-Videos steigern dieVorfreude auf die neuesten Deals. Trailer von Games wie "Rainbow SixSiege: Operation Phantom Sight - Nøkk" sorgen für Spannung und ersteEinblicke, damit sich das Warten auf den neuesten Release nicht zulange gestaltet. Die Rubrik "Events" gibt darüber hinaus eineÜbersicht zu allen Top-Veranstaltungen in der Szene und klärtwichtige Fragen wie "Wo findet das nächste Gaming-Event statt?" oder"Welche Messetermine darf ich nicht verpassen?" mit allen nötigenInformationen zu den Veranstaltungen.Für wen ist #AskTheGamer?#AskTheGamer richtet sich an alle Gamer und Gaming-Fans. DasMagazin ist eine brandheiße Anlaufstelle für Gamer, die Informationenzu den aktuellsten Trends, Equipment und Releases suchen. Dabeiwarten nützliche Tipps, Interviews, Unboxing-Videos und einEvent-Kalender auf die Community. Alle, die schon immer alsProdukttester ihre Meinung sagen und als einer der ersten das neusteGaming Equipment testen wollen, sind hier ebenfalls an der richtigenStelle. Die Rubrik "Testers Keepers" gibt Gaming-Begeisterten dieChance, sich für regelmäßige Hardware-Produkttest zu bewerben. SatteMainboards, leistungsstarke Wasserkühlungen, high-performanceGrafikkarten und vieles mehr lassen die Herzen vonTechnikbegeisterten höherschlagen. Die Gewinner dürfen das Produktausführlich auf Herz und Nieren überprüfen und anschließend behalten.Voraussetzung dafür ist lediglich ein ausführlicher Review mitProduktbildern und Unboxing-Video für YouTube. Vor allem Streamerkönnen von solchen Unboxing-Videos auf ihrem Kanal stark profitieren.#AskTheGamer erfreut sich auch auf Facebook großer Beliebtheit.Wöchentlich stellt Mindfactory ihrer Community Fragen wie "Vonwelchem Game hättet ihr gern ein Remake?" oder "Welcher Aspekt istEuch bei Games am wichtigsten?" und ermuntert die Gamer, Erinnerungenund Erfahrungen auszutauschen.Über MindfactoryDie Mindfactory AG mit Sitz in Wilhelmshaven bietet über 22 JahreKompetenz und Erfahrung und ist seit Jahren unter den Top 3 derführenden Online-Versandportale. Durch die langjährige Expertise hatder IT-Spezialist umfassendes Marktwissen um die aktuellsten Trends.Im Shop können aktuellste Produkte aus den Bereichen Computer,Computerzubehör, Software, Multimedia, Kamera, Video, Entertainment,Haushaltsgeräte und mehr zu besonders günstigen Preisen erworbenwerden.Pressekontakt:Mindfactory AGPreußenstraße 14 a - c26388 WilhelmshavenTelefon: 04421 / 91 31 010Telefax: 04421 / 91 93 019E-Mail: info@mindfactory.dehttps://www.mindfactory.deOriginal-Content von: Mindfactory, übermittelt durch news aktuell