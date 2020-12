Asien rutscht ab, Europa stabilisiert sich nach dem Sturz der Nasdaq!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die wichtigsten weltweiten Indizes brachen am Donnerstag ein, was auf den Rekordrückgang der Nasdaq um 2% seit Oktober am Mittwoch und eine Pattsituation bezüglich des bevorstehenden Konjunkturprogramms zurückzuführen ist. Zu allem Überfluss sagte der S&P Dow Jones-Index am Donnerstag, er werde der Anordnung der Trump-Regierung nachkommen und China A-Aktien, H-Aktien und ADRs von 10 Unternehmen aus allen Aktienindizes streichen, bevor der ...



