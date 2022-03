Asiatischen-Aktienmärkte: Friedensgespräche Russland-Ukraine beflügeln asiatische Märkte!

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mehrheitlich höher geschlossen, nachdem die Wall Street über Nacht weitgehend positive Signale gegeben hatte. Der Schwung wurde von Technologie- und Finanzwerten unterstützt, während Berichte über ermutigende Fortschritte bei den Waffenstillstandsgesprächen zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei die Stimmung der Anleger aufhellten. Die asiatischen Märkte schlossen am Dienstag überwiegend höher.

Reuters berichtet, dass der stellvertretende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung