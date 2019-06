Asiatische Städte sind die teuersten Standorte für ins Ausland entsandte Mitarbeiter

Frankfurt (ots) - Acht der zehn teuersten Städte der Welt für insAusland entsandte Mitarbeiter liegen in Asien. Hongkong (1) ist dabeizum zweiten Mal in Folge Spitzenreiter. Dort sind der Immobilienmarktund die Währung an den US-Dollar gekoppelt, was dieLebenshaltungskosten vor Ort in die Höhe treibt. Dicht dahinterfolgen Tokio (2), Singapur (3) und Seoul (4). Dies sind dieErgebnisse des Cost-of-Living-Rankings, das jährlich vominternationalen Beratungsunternehmen Mercer durchgeführt wird und indem die Lebenshaltungskosten für Expatriates in 209 Großstädtenbewertet werden. Weitere Städte in den Top Ten sind Zürich (5),Shanghai (6), Aschgabat (7), Peking (8), New York City (9) undShenzhen (10). Die weltweit günstigsten Städte für Expatriates sindTunis (209), Taschkent (208) und Karatschi (207)."Im derzeitigen Wirtschaftsumfeld, das stark vonMitarbeiterfähigkeiten abhängt und durch disruptive Entwicklungensowie den Bedarf an global vernetzten Arbeitskräften getrieben wird,werden Auslandsentsendungen für die wettbewerbsfähigenGeschäftsstrategien globaler Unternehmen immer wichtiger", erklärtIlya Bonic, Präsident des Bereichs Career bei Mercer. "DieseEntsendungen bringen diverse Vorteile mit sich, z. B. die Förderungder Karriereentwicklung durch globale Praxiserfahrung oder dieNeuverteilung von Ressourcen. Durch das Angebot fairer undwettbewerbsfähiger Vergütungspakete können Unternehmen Maßnahmenergreifen, die die Geschäftsergebnisse steigern." Laut der MercerGlobal Talent Trends Studie 2019(https://www.mercer.de/newsroom/global-talent-trends-2019.html)nutzen 65 Prozent der Arbeitgeber in allen Branchen und LändernMobility-Programme, um ihre Personalstrategien zu verbessern.Schwache Notierung der europäischen Währungen gegenüber demUS-DollarIm diesjährigen Cost-of-Living-Ranking macht sich vor allem derstarke US-Dollar-Kurs bemerkbar. So sind die fünf teuersten deutschenStädte - München (67), Frankfurt (74), Berlin (81), Düsseldorf (92)und Hamburg (100) - gegenüber 2018 um durchschnittlich knapp zehnPlätze im Ranking gefallen. Noch günstiger lebt es sich alsExpatriate in Stuttgart (126), Nürnberg (151) sowie Leipzig (156)."Die Lebenshaltungskosten sind weiterhin ein starker und wichtigerTaktgeber für die Attraktivität einer bestimmten Stadt und spielen imVergütungspaket eine tragende Rolle, insbesondere aus Sicht vonExpatriates. Das aktuelle Cost-of-Living-Ranking ist geprägt durchdas Zusammenspiel von einerseits moderaten Preisanstiegen für Warenund Dienstleistungen sowie Währungseffekten ausgelöst durch einenschwächeren Euro", kommentiert Ulrike Hellenkamp, Expertin fürAuslandsentsendungen bei Mercer.Eine ähnliche Entwicklung ist in Europa festzustellen. Nur eineeuropäische Stadt gehört zu den Top Ten der teuersten Städte: Zürichbelegt Platz fünf. Bern und Genf fallen gegenüber 2018 jeweils zweiPlätze zurück und belegen in diesem Jahr Rang 12 und 13. Ost- undmitteleuropäische Städte, darunter Moskau (27), St. Petersburg (75),Prag (97) und Warschau (173), verloren zehn, 26, 14 bzw. 19 Plätze.Auch die westeuropäischen Städte, darunter Mailand (45), Paris(47), Oslo (61) und Madrid (82), fielen in der Rangliste um zwölf,13, 14 bzw. 18 Plätze. Die Städte im Vereinigten Königreichverzeichneten leichte Rückgänge, darunter Birmingham (135), das umsieben Plätze fiel, Belfast (158) sechs Plätze und London (23) vierPlätze.Die Städte in den Vereinigten Staaten stiegen in der Ranglisteaufgrund der Stärke des US-Dollars gegenüber anderen wichtigenWährungen sowie des deutlichen Rückgangs der Städte in anderenRegionen. New York sprang um vier Plätze auf Platz 9. San Francisco(16) und Los Angeles (18) kletterten um zwölf bzw. 17 Plätze, währendChicago (37) 14 Plätze zulegte.Einen Link zum Gesamtranking finden Sie unterhttps://mobilityexchange.mercer.com/Insights/cost-of-living-rankings.Die zehn teuersten Städte weltweitRang Rang Stadt Land/Region2018 20191 1 Hongkong Hongkong2 2 Tokio Japan4 3 Singapur Singapur5 4 Seoul Südkorea3 5 Zürich Schweiz7 6 Shanghai China43 7 Aschgabat Turkmenistan9 8 Peking China13 9 New York City USA12 10 Shenzhen ChinaDie zehn teuersten Städte in EuropaRang Rang Stadt Land/Region2018 20193 5 Zürich Schweiz10 12 Bern Schweiz11 13 Genf Schweiz14 20 Kopenhagen Dänemark19 23 London UK17 27 Moskau Russland32 43 Dublin Irland33 45 Mailand Italien34 47 Paris Frankreich39 51 Wien ÖsterreichDie Platzierungen der deutschen StädteRang Rang Stadt2018 201957 67 München68 74 Frankfurt71 81 Berlin82 92 Düsseldorf88 100 Hamburg108 126 Stuttgart145 151 Nürnberg150 156 LeipzigHinweise für JournalistenDie Zahlen für die Vergleiche der Lebenshaltungskosten und derMietwohnkosten von Mercer stammen aus einer im März 2019durchgeführten Umfrage. Die Zahlen für die Vergleiche der Lebenshaltungskosten und derMietwohnkosten von Mercer stammen aus einer im März 2019durchgeführten Umfrage. Als Basisdaten wurden die damaligenWechselkurse und der internationale Waren- und Dienstleistungskorbvon Mercer aus der Lebenshaltungskostenerhebung verwendet. Die Datenschließen jedoch im Gegensatz zu den Cost-of-Living-Indices, die wirunseren Kunden zur Berechnung der Vergütung ihrer Expatriates zurVerfügung stellen, zusätzlich die Wohnungskosten ein. Daher sind zumTeil deutliche Abweichungen möglich.Die weithin anerkannte Umfrage umfasst über 500 Städte auf derganzen Welt. Das diesjährige Ranking beinhaltet 209 Städte auf fünfKontinenten und misst die Vergleichskosten von mehr als 200 Artikelnan jedem Standort, einschließlich Wohnen, Transport, Lebensmittel,Kleidung, Haushaltswaren und Unterhaltung. New York City wird alsBasisstadt für alle Vergleiche verwendet, und dieWährungsschwankungen werden gegenüber dem US-Dollar gemessen. DieAuswahl der Städte im Ranking spiegelt die Nachfrage unserer Kundenwider. 