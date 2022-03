Asiatische Märkte handeln größtenteils schwächer!

Die asiatischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag überwiegend schwächer und folgen damit den allgemein negativen Vorgaben der Wall Street, die über Nacht auf die Stimmung an den Märkten drückte. Am Mittwoch hatten die asiatischen Märkte überwiegend höher geschlossen.

Das ist passiert

Es wird erwartet, dass US-Präsident Joe Biden während seiner Europareise in dieser Woche weitere Sanktionen gegen Russland verhängen wird. Biden wird am Donnerstag



