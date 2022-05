Asiatische Märkte: Im grünen Bereich

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag trotz der weitgehend negativen Vorgaben von der Wall Street über Nacht im grünen Bereich notiert, da die Händler nach dem gestrigen Ausverkauf und in Erwartung einer verbesserten Versorgungskette in der Region angesichts der Anzeichen für eine Lockerung der COVID-19-Beschränkungen in China Aktien zu Schnäppchenpreisen aufnahmen. Es bestehen jedoch weiterhin Bedenken hinsichtlich der anhaltenden Inflation,… Hier weiterlesen