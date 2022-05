Asiatische Märkte: Kein Grund zum Feiern!

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag trotz der weitgehend positiven Vorgaben von der Wall Street über Nacht überwiegend schwächer gehandelt, da ein weiterer Anstieg der Coronavirus-Fälle in Peking die Angst vor einer Konjunkturabschwächung aufgrund von Sorgen um die Lieferkette schürte. Auch die anhaltende Inflation, die drohenden Zinserhöhungen und der Ukraine-Krieg drückten auf die Marktstimmung. Die asiatischen Märkte schlossen am Montag… Hier weiterlesen