Asiatische Märkte: Handeln mehrheitlich tiefer!

CANBERA (dpa-AFX) – Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag größtenteils schwächer gehandelt, nachdem die Wall Street am Freitag weitgehend negative Vorgaben gemacht hatte. Grund dafür sind anhaltende geopolitische Bedenken, da die ukrainische Regierung und die staatlich kontrollierten russischen Medien weiterhin Anschuldigungen über Verletzungen der Waffenruhe im Osten des Landes austauschten. Die asiatischen Märkte schlossen am Freitag überwiegend niedriger.

Überblick

