Asiatische Märkte: Größtenteils schwächer!

Vor dem in dieser Woche anstehenden wichtigen Inflationsbericht aus den USA, der Aufschluss über die Zinsaussichten geben wird, bleiben die Händler zurückhaltend. Die asiatischen Märkte schlossen am Montag überwiegend höher. Marktteilnehmer warten auch auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag, um zu erfahren, ob die Zentralbank die Zinsen auf ihrer Sitzung am 21. Juli anheben wird. Der australische… Hier weiterlesen