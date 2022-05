Asiatische Märkte: Aufgrund von US-Inflationsdaten überwiegend schwächer!

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Die Händler bleiben vorsichtig, was schnellere Zinserhöhungen angeht, nachdem die US-Daten eine unerwartet hohe Kerninflation zeigten. Die Händler bleiben auch angesichts der Sorgen über eine Konjunkturabschwächung und die anhaltend steigende Inflation vorsichtig. Die asiatischen Märkte schlossen am Mittwoch überwiegend höher. Der australische Aktienmarkt leicht im Minus Der australische Aktienmarkt liegt am Donnerstag leicht im Minus und gibt die Gewinne der… Hier weiterlesen