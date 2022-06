Asiatische Aktien: Uneinheitlich, da sich die Produktionstätigkeit verlangsamt!

Überblick Der Caixin/Markit PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg im Mai auf 48,1 von einem 26-Monats-Tief von 46,0 im Vormonat. Die Expansion des verarbeitenden Gewerbes in Australien verlangsamte sich, und in Japan wuchs das verarbeitende Gewerbe so schwach wie seit drei Monaten nicht mehr, was die Sorgen der Anleger über die Konjunkturabschwächung unterstreicht. Ein festerer Dollar und höhere Treasury-Renditen belasteten… Hier weiterlesen