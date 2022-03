Asiatische Aktien: Steigen plötzlich!

CANBERA (dpa-AFX) – Asiatische Aktien haben am Dienstag zugelegt, da die Anleger durch die Gespräche zur Beendigung des russischen Militärangriffs auf die Ukraine etwas Optimismus gewonnen haben. US-Präsident Joe Biden sagte am Montag, die Amerikaner müssten sich keine Sorgen über einen Atomkrieg machen, nachdem Moskau seine nukleare Abschreckung in höchste Alarmbereitschaft versetzt hatte.

Überblick

