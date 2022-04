Asiatische Aktien: Schauen Sie rein!

Asiatische Aktien haben am Freitag auf breiter Front nachgegeben, und die US-Aktienfutures ringen um eine Orientierung, da sich die Anleger über den Krieg in der Ukraine, die Abriegelung von Covid-19 in China und die Pläne der US-Notenbank für eine aggressive Straffung der Geldpolitik sorgen.

Der Dollar weitete seine Gewinne gegenüber dem japanischen Yen aus, nachdem der Präsident der Federal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung