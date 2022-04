Asiatische Aktien: Nach Raketenangriffen in Lviv im Freifall!

Inflationssorgen und verschärfende Krise in der Ukraine Asiatische Aktien haben am Montag aufgrund von Inflationssorgen und einer sich verschärfenden Krise in der Ukraine auf breiter Front nachgegeben. Der chinesische Shanghai Composite-Index fiel um 0,49 Prozent und schloss bei 3.195,52 Punkten, nachdem Shanghai bekannt gegeben hatte, dass drei Menschen an COVID-19 gestorben waren. Dies war die erste offizielle Meldung über Todesfälle… Hier weiterlesen