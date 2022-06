Asiatische Aktien: Leichte Gewinne inmitten von Zinserhöhungssorgen!

Die Weltbank hat am Dienstag ihre Prognose für das globale Wachstum im Jahr 2022 weiter gesenkt. Der Krieg in der Ukraine, die Abriegelungen in China, Unterbrechungen der Versorgungskette und das Risiko einer Stagflation würden das Wachstum belasten. Für viele Länder wird es schwierig sein, eine Rezession zu vermeiden, sagte Weltbankpräsident David Malpass. Am Donnerstag tagt die Europäische Zentralbank, und Ökonomen… Hier weiterlesen