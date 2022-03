Asiatische Aktien: Geben nach!

CANBERA (dpa-AFX) – Asiatische Aktien haben am Freitag nachgegeben, da die steigende Inflation in den USA die Anleiherenditen in die Höhe trieb und die Erwartung einer stärkeren Zinserhöhung schürte.

Diese Märkte stehen im Fokus!

Die Märkte in China und Hongkong standen im Fokus, nachdem chinesische Aktien in den USA aufgrund erneuter regulatorischer Bedenken auf ein 14-Jahres-Tief gefallen waren.

Der chinesische Shanghai Composite Index machte ...



