Asiatische Aktien: Deutlicher Absturz!

Asiatische Aktien sind am Freitag stark gefallen, da die Anleger die Auswirkungen der Straffungsmaßnahmen der US-Notenbank auf die Verbrauchernachfrage und die Gesamtwirtschaft bewerteten. Am Donnerstag warnte die Bank of England, dass die britische Wirtschaft in diesem Jahr aufgrund der höheren Energiepreise in eine Rezession rutschen werde. Angesichts der zunehmenden Inflationssorgen warteten die Anleger auf die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten sowie auf Kommentare… Hier weiterlesen