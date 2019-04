Asian Vision Institute (AVI) zur Lage der Menschenrechte in Kambodscha: Menschenwürde und Respekt für den Rechtsstaat auf dem Prüfstand

Phnom Penh, Kambodscha (ots/PRNewswire) - "Rechtstaatlichkeit undMenschenrechte sind zwei Seiten desselben Prinzips: die Freiheit, inWürde zu leben" (UN). Mit Würde und mit Respekt für den Rechtsstaatbittet das AVI darum zu beachten, wie sich Kambodscha hinsichtlichder Menschenrechte ständig weiterentwickelt.Im Jahr 1991 setzte der Vertrag von Paris jahrzehntelangenKonflikten ein Ende und führte den Begriff des "negativen Friedens"ein - das Fehlen bewaffneter Auseinandersetzungen. Im Jahre 1998stellte sich im Rahmen der "Win/Win"-Politik von Premierminister HunSen ein umfassender und dauerhafter Frieden ein. Seitdem bemüht sichKambodscha, zukunftsorientiert zu bleiben, die staatlichenInstitutionen und den sozialen Zusammenhalt aufzubauen undAlternativen zu Gewalt auf Basis der Kultur des Dialogs und dernationalen Aussöhnung zu übernehmen. Kampagnen zur Verringerung derAnzahl von Landminen und Waffen sowie Programme zur Konfliktlösungsind hervorragende Beispiele für diese Bemühungen. Neben seinerFunktion als ein Gründer des ASEAN Regional Mine Action Centrebeteiligt sich Kambodscha aktiv an Maßnahmen der Vereinten Nationen(UN) zur Friedenserhaltung und Minenräumung. Bereits 6.000kambodschanische Friedenswächter sind in vielen Teilen der Welt zumEinsatz gekommen.Dieses Jahr markiert das 40-jährige Jubiläum der BefreiungKambodschas von dem brutalen völkermordenden Regime der Roten Khmer.Diese stellte sich als Folge mehrerer Jahren gewagter Politikausländischer Mächte ein. Die einst als Helden gefeierten Truppenwurden über Nacht zu Feinden, wonach sich eine traumatisierte Nationnach Frieden und Stabilität sehnte. 1979 verschrieb sich dieRegierung mit einer unerschütterlichen Resolution dem Schutz derBürger ihres Landes gegen bewaffnete Auseinandersetzungen undVerbrechen gegen die Menschlichkeit.Aus diesem Grund hat der Respekt für dieses grundlegendste derMenschenrechte nach wie vor oberste Priorität für Kambodscha. UnsereNation ist Vertragspartner bei acht fundamentalenMenschenrechtsabkommen der UN und das einzige Land in Asien, das eineAußenstelle der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte unterhält. Fast80 Prozent der Empfehlungen der "Universal Periodic Review" zuMenschenrechtsbilanzen wurden dem jüngsten Überprüfungszyklus zufolgevon Kambodscha akzeptiert. Der kambodschanischeMenschenrechtsausschuss hat diese Empfehlungen bei relevantenMinisterien und Institutionen verbreitet und für den nächstenÜberprüfungszyklus einen Bericht zur Umsetzung erstellt.In Bezug auf Arbeits- und Gewerkschaftsrechte sowie dieVersammlungs- und Vereinigungsfreiheit sind beispielsweise diekambodschanischen Textilarbeiter über mehr als 2.500 Gewerkschaftenin etwa 1.000 Fabriken gut vertreten. Ein nationaler Ausschuss zurÜberprüfung der Einhaltung internationaler Arbeitsübereinkommen unddas Ministerium für Arbeit haben sich mit Interessenvertretern zurVerbesserung der Rechte von Gewerkschaften ins Einvernehmen gesetzt.Mehr als 80 Prozent der Exporte Kambodschas stammen aus den Textil-,Bekleidungs- und Schuhindustrien, in denen sich die Löhne seit 2013mehr als verdoppelt haben. Diese Löhne werden nicht besteuert, ebensowie die nicht lohngebundenen Zulagen und Nebenleistungen. Arbeitgeberzahlen Beiträge zur nationalen Sozialversicherung, dieMutterschaftsurlaub, Arbeitsplatzunfallversicherung undGesundheitsfürsorge bietet. Für Arbeitnehmer im Bekleidungssektorwird noch in diesem Jahr eine Rente eingeführt, und ein ähnlichesProgramm wird auch in andere Sektoren ausgeweitet.In Bezug auf die Pressefreiheit haben Kambodschaner Zugang zu 439Zeitungen, 194 Zeitschriften, 20 Rundschreiben, 171Nachrichten-Websites, 48 Online-TV-Kanäle, 40 Presseverbände, 21ausländische Nachrichtenagenturen, 83 Radiosender, 137Provinzradiosender, 19 analoge Fernsehkanäle, 8 digitaleFernsehkanäle und 210 Provinz-Kabel-Fernsehkanäle. Auch über eineVielzahl sozialer Medien genießen Kambodschaner die Meinungsfreiheit.In Bezug auf Nichtregierungsorganisationen (NGOs) beherbergtKambodscha weltweit pro Kopf mitunter die meistenHilfsorganisationen. Mehr als 5.000 NGOs sind im Land tätig undbieten in Übereinstimmung mit anwendbaren Vorschriften und NormenProjekte zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung und zumUmweltschutz. Diese Nichtregierungsorganisationen arbeiten und übenihre Rechte frei aus und spielen damit eine ergänzende Rolle bei dernationalen sozio-ökonomischen Entwicklung sowie den Themen Anpassungan den Klimawandel und Umweltmanagement.Kambodscha ist das Zuhause der größten Bevölkerung vonJugendlichen und Heranwachsenden in Südostasien, die auch als"Bambussprösslinge" bezeichnet werden. "Jugend für den Frieden" unddie "Allianz für Konflikttransformation" sind Beispiele fürInitiativen, die einer neuen Generation helfen sollen, voranzukommen.Die nationalen Wahlen im Juli 2018 wurden frei, fair, friedlichund transparent abgehalten. Zwanzig politische Parteien hatten sichum die Gunst der Wähler bemüht. Trotz eines Boykottaufrufs brachteeine deutliche Mehrheit der registrierten Wähler ihren Willen zumAusdruck, dass diese Nation konsequent auf einem Weg des Friedens,der Stabilität und des Fortschritts bleiben sollte. Wie in jederDemokratie richtet sich die Strafverfolgung gegen Menschen, die gegenGesetze verstoßen, und sie können sich im Einklang mit den in derVerfassung garantierten Rechten dagegen verteidigen.Die private Verwaltung von Grund und Boden erholt sich allmählich.Politische und rechtliche Rahmenbedingungen werden in Übereinstimmungmit individuellen Rechten und Richtlinien zur Landnutzung präzisiert.Es werden Anstrengungen unternommen, um illegale Landbesetzung vondenjenigen einzudämmen, die versuchen, Vorschriften für ihren eigenenNutzen zu pervertieren. Schwebende Streitigkeiten werden überprüftund behandelt. Landesweit werden Registrierungsverfahren bis 2021abgeschlossen sein. Es gibt Konzessionsverfahren, um der ärmerenBevölkerung Flächen für Wohnsiedlungen und/oder zur Bewirtschaftungim Familienkreis zuzuweisen. Kommunale Landregistrierungsprogrammefür indigene Gemeinschaften und Projekte für bezahlbare Unterkünftesind im Gange.Dies ist aber nur eine Auswahl der Maßnahmen, die von derKöniglichen Regierung Kambodschas zur Förderung und zur Verbesserungder Menschenrechte in ihrem Land eingerichtet wurden. Diese Erfolgeberuhen auf dem gegenseitigem Respekt für Behörden, nationaleSouveränität, territoriale Integrität und Unabhängigkeit. Wir sindfest davon überzeugt, dass ein konzertiertes konstruktives Engagementunter den Interessenvertretern und der Regierung die am meistenpraktikable Option darstellt, eine Grundlage für Frieden, Harmonie,Demokratie und Wohlstand zu festigen und zu erhalten.Das Asian Vision Institute (AVI) https://www.asianvision.org/ isteine unabhängige Denkfabrik mit Sitz in Kambodscha.Pressekontakt:Dr. Chheng Kimlong, Tel.: +855 61211800,E-Mail:kimlongchheng@asianvision.orgOriginal-Content von: The Asian Vision Institute, übermittelt durch news aktuell