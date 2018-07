Asia: Wer hätte das für möglich gehalten?

Am 23.07.2018 ging die Aktie Asia an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 4,79 HKD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Mehrspartenversicherung".Die Aussichten für Asia haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Branchenvergleich Aktienkurs: Asia erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,39 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Insurance"-Branche sind im Durchschnitt um 8,11 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +7,27 Prozent im Branchenvergleich für Asia bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,31 Prozent im letzten Jahr. Asia lag 3,07 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

