Asia-Flair im Schlafzimmer / Mit Etsy zur selbstgemachten Nachttischlampe (FOTO)

Berlin (ots) -Etsy.com, der Online-Marktplatz für Handgemachtes und Vintagelässt mit einer selbstgemachten Nachttischlampe im Japan-StilSchlafzimmer in warmen Glanz erstrahlen. In Zusammenarbeit mit demBlog HEIMATBAUM ist eine einfache Anleitung entstanden, die jedemNachttisch im Nu asiatisches Flair und dem Schlafgemach den richtigenGlow verleiht. Auch für Laien ist dieses Trend-Stück in wenigenSchritten zu schaffen und macht jeden Nachttisch im Handumdrehen zumUnikat.Skandinavien hat ausgedient, denn der aktuelle Japan-Trend hatmucksmäuschenstill die Vorherrschaft im Eigenheim errungen. SchlichteSchönheit bleibt dennoch das Schlagwort der fernöstlichenStilrichtung und so bezaubert das zarte Nachttischleuchten-DIY ausdünnem Japanpapier und Holz von HEIMATBAUM in Kooperation mit Etsyvor allem mit klaren Formen. Mehr Schein als Sein darf man hier auchwörtlich nehmen, da die schlichte Lichtquelle, trotz luftig-leichtemÄußeren den ganzen Raum in sattes Licht taucht. In nur wenigenSchritten geht Kreativen ein Licht auf und die Handmade-Leuchteerhellt jede noch so dunkle Koje. Das DIY ist an Etsys aktuelleOnline-Kampagne #DifferenceMakesUs angelehnt. Unter dem Motto"Vielfalt feiern" zelebriert das Unternehmen die kleinen feinenUnterschiede, die das Leben bereichern und fordert seine Communityauf diese auf den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag#DifferenceMakesUs zu teilen. Mehr Infos zur Kampagne gibt es hier:https://www.etsy.com/differencemakesusAnleitung für eine DIY-NachttischlampeBenötigte Materialien: Stabiles Papier, eine flache Holzscheibe(z.B. ein Frühstücksbrett), drei gleichlange Holzstricknadeln, einLampenschirmring mit 20cm Durchmesser sowie eine Lampenfassung mitKabel und Schalter. Außerdem eine Bohrmaschine, Holzleim, eineHeißklebepistole, ein Zirkel, eine Schere, ein Lineal, einen Stiftund Kleister.Schritt 1: Zuerst mit einem Bohrer in der Stärke der Stricknadelndrei Löcher in den äußeren Kreis des Holzbrettes bohren. Anschließendmit einem sehr großen Bohrer oder einem Fräsaufsatz das Loch in derMitte für die Lampenfassung bohren. Das Loch sollte nicht größer seinals der Durchmesser der Lampenfassung, damit sie nicht rutscht. DieLöcher schließlich mit Schmirgelpapier glatt feilen, damit keineSpäne abstehen. WICHTIG: Beim Bohren immer eine Schutzbrille tragen!Schritt 2: Nun die Scheibe auf einen flachen Untergrund legen, dieStricknadeln in den Holzleim tauchen und sie in die drei Löcherstecken. Während der Leim trocknet die Stricknadeln immer leicht nachaußen drücken, damit die Beine später leicht schräg sind - das sorgtfür einen stabileren Stand.Schritt 3: Wenn die Holzstäbe fest auf der Platte sitzen, rings umdas Loch in der Mitte der Holzfläche Kleber verstreichen und denInnenring des Metallgerüsts so darauf platzieren, dass derMetallreifen wenn die Lampe steht, unterhalb der Holzplatte liegt -sonst sieht man die Holzscheibe später.Schritt 4: Nachdem der Leim getrocknet ist, die Fassung durch dasLoch fädeln. Um die Lampenfassung zu fixieren, einfach ringsherumetwas Heißkleber zwischen Holz und Fassung verteilen.Schritt 5: Nun das Papier so zurecht schneiden, dass es um denMetallring gelegt werden kann und es etwa 1 cm überlappt. Die Höhedes Lampenschirms ist individualisierbar, es sollte jedoch bedachtwerden, dass noch eine Glühbirne in die Fassung kommt, die manmöglichst nicht sehen sollte. Dort, wo das Papier überlappt,großzügig Kleister aufstreichen und die beiden Papierenden zusammenpressen.Schritt 6: Nachdem der Leim getrocknet ist, den Papierschirm überden Metallring stülpen.Idealerweise wurde so perfekt geklebt, dassdas Papier von selbst hält und nicht nach unten rutscht. Sollte diesdennoch passieren, sollte ein Ring aus Heißkleber im Inneren desPapierschirmes angebracht werden, der dann als Halt dient. Zuletztnur noch die Glühbirne anbringen.Gerne stellen wir Ihnen das hochauflösendes Bildmaterial zurDIY-Anleitung auf Anfrage zur Verfügung. Bei einer Veröffentlichungbitten wir als Quelle "HEIMATBAUM für Etsy" anzugeben. Über Etsy.com:Etsy ist der größte globale Online-Marktplatz für Designobjekte,handgefertigte Produkte und Vintage-Artikel. 2005 in der BrooklynerKunsthandwerk-Szene gegründet, repräsentiert Etsy mit 1,6 Millionenaktiven Shops, über 26,1 Millionen aktiven Käufern und mehr als 35Millionen Produkten die weltweit größte internationaleKreativ-Community.