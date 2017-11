Asia Artist Awards-Preisverleihung 2017 bringt Erfolgswelle für Vertreter der asiatischen Kulturen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Asia Artist Awards (AAA) 2017,die erste Preisverleihung, die auch K-Pop und K-Drama einschließt,war ein voller Erfolg.Preise erhielten 40 Vertreter der K-Kultur, Stars und Sänger,darunter EXO, Seventeen, Im Yoon-ah, Lee Joon-gi. Weitere 57 Trophäenwurden an Künstler aus Japan und China vergeben, und damit ist diesauf jeden Fall eine Preisverleihung für ganz Asien.Zur Anzeige der Multimedia-Pressemitteilung klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/English/8224751-asia-artist-awards-2017/Jiwon Ha, Leiterin des Organisationskomitees für die Asia ArtistAwards, sagte, dass die Veranstaltung, die am 15. November in derJamsil-Sporthalle in Seoul abgehalten wurde, während der Bekanntgabeder Abstimmungsergebnisse für den Popularity Award in Korea, Japanund China 4 Stunden und 30 Minuten lang live gestreamt wurde.Die AAA-Preisverleihung feiert Künstler, die im Laufe desvergangenen Jahres die asiatische Kultur berühmt gemacht haben,darunter Schauspieler und Schauspielerinnen sowie Sänger undSängerinnen. Die Zeremonie wurde gesponsert vom Paradise City Resortsowie Samsung Pay und ausgerichtet von Media Star News sowie The StarAsia, einem globalen Pressedienst für die Unterhaltungsindustrie.Die Abstimmung für den Popularity Award erfolgte über die Apps vonSamsung Pay und The Star/Asia und brachte 11 Millionen Stimmen aus 13Ländern ein, die zur Bekanntgabe des Popularity Award hochgerechnetwurden, während die Fans in den einzelnen Ländern die lebhafte Feierverfolgen konnten.EXO, die K-Pop-Boyband, gewann den Hauptpreis für den bestenSänger. Seventeen, Super Junior und Wanna One erhieltenAuszeichnungen. Do Kyung-soo und Kim Hee-sun wurden zum bestenSchauspieler und zur besten Schauspielerin gekürt. Lee Joon-gi wurdemit dem Fabulous-Preis ausgezeichnet und ist damit offiziell KoreasStar-Vertreter der Koreanischen Welle (Hallyu).Das AAA-Organisationskomitee kam zu dem Schluss, dass dieVeranstaltung weit über die Landesgrenzen von Korea hinaus ging undzum internationalen Event wurde. Außerdem kann die Preisverleihungmit dem Paradise City Hotel & Resort als offiziellemVeranstaltungshotel die asiatische Kultur noch besser vertreten.Detaillierte Informationen finden Sie unter:Offizielle Website von AAA: http://www.asiaartistawards.com/Star News: http://star.mt.co.kr/foreign/starListEng.htmlSamsung Pay: https://www.samsung.com/us/PARADISE CITY http://www.p-city.co.kr/?language=ENThe Star Asia: http://www.thestar.kr/Pressekontakt:Hye Jeong Lee+82-10-9307-2255hyejiyong03@gmail.comOriginal-Content von: AAA Committee, übermittelt durch news aktuell