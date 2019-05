AsiaPhos: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

AsiaPhos weist am 09.05.2019, 07:14 Uhr einen Kurs von 0,01 SGD an der Börse Singapore auf. Das Unternehmen wird unter "Diversified Metals & Mining" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses AsiaPhos auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen AsiaPhos. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist AsiaPhos mit einem Wert von 35 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,25 , womit sich ein Abstand von 5 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -55 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt AsiaPhos damit 79,11 Prozent unter dem Durchschnitt (24,11 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 24,11 Prozent. AsiaPhos liegt aktuell 79,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".