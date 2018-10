Ashtead: Ja, es ist wahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Ashtead Group":

Für die Aktie Ashtead aus dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" wird an der heimatlichen Börse London am 03.10.2018, 21:49 Uhr, ein Kurs von 2394,67 GBP geführt.

Unsere Analysten haben Ashtead nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,33 ist die Aktie von Ashtead auf Basis der heutigen Notierungen 54 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Industrial Services" (24,57) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Ashtead konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Ashtead auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Ashtead-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 10 "Buy"-, 5 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 5 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (2353,75 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -0,18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2358 GBP), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Ashtead eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.