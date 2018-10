Ashmore: Das ist ein Hammer

Am 02.10.2018 ging die Aktie Ashmore an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 358 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ashmore entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 17 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ashmore-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 11 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Ashmore aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (2 Buy, 5 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 403,14 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (358 GBP) ausgehend um 12,61 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Ashmore von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Ashmore investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,39 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,56 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Ashmore liegt mit einem Wert von 15,87 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 58 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Asset Management" von 37,52. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".