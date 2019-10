Ashmore: Ist jetzt alles möglich?

Am 06.10.2019, 02:00 Uhr notiert die Aktie Ashmore an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 483.6 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Nach einem bewährten Schema haben wir Ashmore auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Ashmore-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Ashmore erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 44,91 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 9,27 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +35,64 Prozent im Branchenvergleich für Ashmore bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,5 Prozent im letzten Jahr. Ashmore lag 37,41 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ashmore wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Ashmore auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.