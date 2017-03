München (ots) - Seit 2010 spielt die 27-Jährige eine der vierHauptrollen des Erfolgsformats "Pretty Little Liars". Mit ihrer Rolleals Hanna Marin hat Ashley Benson die Herzen der Fans weltweiterobert und auch privat ist Ashley ein sympathisches Energiebündel.In JOY 4/2017 (EVT. 03.03.) spricht sie über Spaß am Set, Beziehungenzu Kollegen und ihren allergrößten Fan.Benson hatte schon immer Spaß daran, Menschen zu unterhalten. Aucham Set von "PLL" sorgt sie für gute Stimmung: "Ich bin der größteTrottel am Set! Ich mache immer nur Quatsch in den Drehpausen undversuche, alle zum Lachen zu bringen. Wir drehen nun mal eineziemlich ernste Serie, da muss man zwischendurch einfach mal kindischsein und Spaß haben!"Logisch, dass es am Set ziemlich lustig zugeht. Vor allem zwischenAshley und den anderen drei Hauptdarstellerinnen Troian Bellisario(spielt Spencer Hastings), Lucy Hale (spielt Aria Montgomery) undShay Mitchell (spielt Emily Fields) hat sich in den letzten sechsJahren eine enge Freundschaft entwickelt. "Ich liebe diese Mädelseinfach! Von Anfang an waren wir auf einer Wellenlänge, und jedeEinzelne von ihnen ist so besonders. Auch abseits des Sets verbringenwir viel Zeit miteinander", verrät die Schauspielerin im Interview.Neben ihren Kolleginnen sind ihre Schwester Shaylene und ihreMutter Shannon die engsten Vertrauten der blonden Beauty. Ihrelustige Art scheint Ashley von ihrer Mutter geerbt zu haben: "MeineMa ist der allergrößte ,Pretty Little Liars'- Fan. Sie ist so süß.Sie ist wirklich total verrückt nach ,PLL', steckt unsere Hunde inHanna-Kostüme und schreibt sogar jeden Morgen 'Ich beobachte dich -A' an den Spiegel meiner Schwester".Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe 4/2017 ist ab dem 3. März 2017 im Handel.Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichungfrei.Über JOYDer Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune.Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einemeinzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche underfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optikpräsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippstenFashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier-und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neuzu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz vonJOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für dieInternationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in siebenLändern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupihre sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY,SHAPE und InTouch Style. Inhaltlich unterschiedlich positioniert,sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen inihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruchbei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUERPREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie keinanderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichenFrauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlagverkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer MediaPressekontakt:Bauer Media GroupAnna HezelUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell