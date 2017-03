Atlanta (ots/PRNewswire) -Aserbaidschan wurde nach dem Besuch einer Kindergruppe von derAtlanta Jewish Academy in dem mehrheitlich muslimischen Land, daszwischen Russland und Iran liegt, als ein "strahlendes Beispielreligiöser Toleranz" gelobt.So sagte die 17 Jahre alte Devorah Chasen sie habe sich inAserbaidschan willkommen und sicher gefühlt. Besonders betonte siedie offene Kultur und herzliche Gesellschaft des Landes. "Vielereligiöse Gräben in der heutigen Zeit sind auf stereotypesSchubladendenken zurückzuführen. In Aserbaidschan jedoch erlebt mandie Gastfreundschaft und Herzlichkeit und erkennt, dass dieWirklichkeit ganz anders ist", sagte Chasen. "Diese aufschlussreicheErfahrung hat meine Weltanschauung verändert."Fünf Kinder im Alter von 10 bis 17 Jahren von der Atlanta JewishAcademy reisten nach Aserbaidschan, begleitet von Rabbi Reuven Travisund dem Leiter der jüdischen Gemeinde George Birnbaum."Angesichts der zunehmenden religiösen Spannungen auf der ganzenWelt ist es wichtig für jüdische Kinder aus Amerika, ein modernes,pluralistisches und tolerantes muslimisches Land wie Aserbaidschankennenzulernen", erklärte Birnbaum. "Es besteht eine echteFreundschaft zwischen den jüdischen und muslimischen Gemeinden,zwischen der Regierung und der jüdischen Gemeinde.""Dieses Land straft Stereotype Lügen", sagte Rabbi Travis undmerkte an, dass sich die Gruppe in Aserbaidschan absolut wohl gefühlthabe. "In Frankreich habe ich eine Baseballkappe getragen. Eserschien mir gefährlicher, mit meiner Kippa auf dem Kopf durch dieStraßen von Paris zu gehen, als durch die Straßen von Baku."In Aserbaidschan wurde die Reise von The European AzerbaijanSociety (TEAS) organisiert, die sich um die Logistik und dasBesichtigungsprogramm kümmerte, das die jüdische Gruppe von derAltstadt von Baku zu den steinzeitlichen Felszeichnungen in Gobustanund zur Heimat der Bergjuden in Guba führte."Ich glaube, die Kinder haben eine Menge über die Geschichte undKultur des Landes gelernt", meinte Tale Heydarov, Vorsitzender vonTEAS. "Aserbaidschan ist zu einem Symbol religiöser Toleranz in derRegion geworden. Muslime, Juden und Christen leben friedlich undharmonisch miteinander.""Es ist wichtig, die Botschaft von religiöser Toleranz zuverbreiten", sagte die 17-jährige Esther Benchetrit. "Ich werdemeinen Freunden und meiner Familie das Land wärmstens für einenBesuch empfehlen, denn es ist wunderschön und die Leute sind sofreundlich."Dies ist bereits die zweite Reise der Atlanta Jewish Academy nachAserbaidschan und ein ähnliches Programm, um aserbaidschanischeSchüler in die USA zu holen, wird gerade ausgearbeitet."Wir hoffen, dass dieses Projekt langfristige Resultate bringt,wenn die Kinder zu Erwachsenen werden und somit Möglichkeiten fürGeschäfte, Politik, Bildung und vieles mehr zwischen den zwei Länderngeschaffen werden", schloss Birnbaum.Pressekontakt:George Birnbaum+1-917-514-4380gebintl@gmail.comOriginal-Content von: Atlanta Jewish Academy, übermittelt durch news aktuell