Asean-Staaten unterstützen atomare Abrüstung Nordkoreas

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean) hat das politische Tauwetter im Atom-Konflikt mit Nordkorea begrüßt.



Die Organisation unterstütze Bemühungen, "die vollständige, verifizierbare und unwiderrufliche Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel auf friedliche Weise zu sichern", sagte Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong zur Eröffnung des 32. Asean-Gipfel in dem südostasiatischen Stadtstaat am Samstag.

Bei einem historischen Gipfel am Freitag hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen vollständigen Abbau seines Atomwaffenprogramms und ein Ende der Feindseligkeiten gegenüber Südkorea versprochen. Zudem soll das seit dem Ende des Koreakrieges vor 65 Jahren gültige Waffenstillstandsabkommen noch in diesem Jahr durch einen Friedensvertrag ersetzt werden. Mit Südkoreas Präsident Moon Jae In vereinbarte Kim im Grenzort Panmunjom eine Aussöhnung der beiden Koreas.

Asean wurde 1967 von fünf Ländern gegründet. Inzwischen gehören der Gemeinschaft zehn Staaten an. Konkrete Beschlüsse werden in Singapur nicht erwartet./zub/DP/zb