Asean-Gipfel mit Trump auf Philippinen begonnen

MANILA (dpa-AFX) - Auf den Philippinen hat am Montag der Gipfel der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean) begonnen.



An dem Treffen in der Hauptstadt Manila nimmt auch US-Präsident Donald Trump teil. Für Trump ist es die letzte Station seiner zweiwöchigen Asien-Reise. Asean feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Der Gemeinschaft gehören insgesamt zehn Staaten an.

Am Rande steht für Trump auch ein Zweiergespräch mit dem Gastgeber, dem philippinischen Staatschef Rodrigo Duterte, auf dem Programm. Duterte ist wegen seines brutalen Vorgehens gegen Drogenkriminelle, bei dem Tausende Menschen starben, höchst umstritten./ki/cs/DP/zb