Ascom erhält Folgeauftrag von psychiatrischer Klinik in Grossbritannien

Baar (awp) - Das Medizinal-IT-Unternehmen Ascom erhält einen Anschlussauftrag von einer psychiatrischen Klinik in Grossbritannien. Die namentlich nicht genannte Anstalt will in den kommenden sieben Jahre Ascoms Supportdienst nutzen, wie Ascom in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Das Vertragsvolumen beträgt 1,6 Millionen Franken.

Ascom hatte den Angaben zufolge 2016 im Zuge der Sanierung des Spitals unter anderem ein Schwesternruf- und Personenalarmsystem geliefert. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten