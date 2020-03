Ascom: Ein Wunder?

Der Kurs der Aktie Ascom steht am 22.03.2020, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex bei 4.75 CHF. Der Titel wird der Branche "Gesundheitstechnologie" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ascom auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Ascom liegt mit einem Wert von 361,94 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 346 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitstechnologie" von 81,12. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Ascom auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Ascom in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Ascom hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Ascom von 4,72 CHF ist mit -54,4 Prozent Entfernung vom GD200 (10,35 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 8,82 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -46,49 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Ascom-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.