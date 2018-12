Ascential: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Ascential unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste". Die Ascential-Aktie notierte am 18.12.2018 mit 370 GBP, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ascential einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ascential jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ascential-Aktie hat einen Wert von 42,5. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (60,96). Ascential ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,96). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Ascential.

2. Fundamental: Die Aktie von Ascential gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 20,32 insgesamt 61 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Commercial Services", der 52,5 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Ascential erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Ascential-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (461,4 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 24,7 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 370 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Ascential erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.