Ascent Aerospace stellt Power Drive Unit auf der Automate 2022 vor

Macomb, Michigan (ots/PRNewswire) -Ascent Aerospace, ein führender Anbieter von Werkzeugsystemen, Fabrikautomatisierung und Integrationsdienstleistungen, wird von 6. bis 9. Juni auf der Automate 2022 in Detroit, Michigan, ausstellen. Als größte Ausstellung für Automatisierung in Nordamerika bietet die Automate den Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten, neue und aufregende Innovationen in einer Vielzahl von Branchen zu entdecken.Am Stand 1604 präsentiert Ascent Aerospace ein neu entwickeltes, voll integriertes Power Drive Unit (PDU)-System. Die PDU sorgt für die sichere Mobilität großer Vorrichtungen oder Arbeitsbühnen zur präzisen Positionierung an Flugzeugen und anderen Produkten. Zu den Hauptmerkmalen der PDU gehören eine 360°-Lenkung mit einem Geschwindigkeitsbereich von 0,5 bis 10 °/Sekunde, ein Geschwindigkeitsbereich von 1,5 bis 60 Fuß pro Minute, eine maximale intermittierende Zugkraft von 2.500 Pfund und die Steuerung durch ein Multi-Touch-HMI-Panel von Siemens. Die Maschine verfügt über Sicherheitsbereichsscanner, Arbeitsbühnen-Automationssteuerungen und Verriegelungen sowie Abstandssensoren zur sicheren Positionierung der Vorrichtung zum Flugzeug.Zusätzlich zur PDU wird Ascent eine interaktive Demonstration haben, um die Vorteile der Verwendung der intern entwickelten Offline-Programmiersoftware (OLP) von Ascent aufzuzeigen. Das Display zeigt Software-Funktionen zur Vereinfachung der Programmierschnittstelle und zur Verbesserung der Simulationsgeschwindigkeiten. Ascent wird auch eine Vakuumtrimmvorrichtung im 3D-Druck ausstellen, die von einer LSAM-Maschine gedruckt wurde. Die Kombination dieser Angebote verdeutlicht das Engagement von Ascent, immer einen Schritt voraus zu sein und innovative Lösungen für spezifische Anforderungen bei der Fertigung in allen Branchen anzubieten.Um mehr über die Automatisierungsfunktionen von Ascent zu erfahren, besuchen Sie uns an Stand 1604 auf der Automate und erfahren Sie, wie auch Sie Exzellenz bei der Fertigung erreichen können.Ascent Aerospace ist ein weltweit renommierter Anbieter von schlüsselfertigen Produktions- und automatisierten Montagesystemen für die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie. Als größter Werkzeug- und Automatisierungskonzern der Branche stellt Ascent eine vollständige Palette von Verbundwerkzeugen her, darunter Layup-Formen, Prüfringe, Verbindungswerkzeuge sowie Trimm- und Bohrvorrichtungen, unter anderem auch die größten Invar-Formen, die jemals für die Luft- und Raumfahrt hergestellt wurden. Darüber hinaus bietet Ascent automatisierte, hochpräzise Bohr- und Befestigungssysteme an und hat weltweit mehr als 2.200 Systeme installiert. Als Integrator für Fließbänder arbeitet Ascent mit Flugzeugherstellern zusammen, um deren Projekt zu entwickeln und es vom Prozessdesign und der technischen Planung bis hin zu Bau und zur Installation zu begleiten, um sicherzustellen, dass es sich um eine effiziente und kostengünstige Lösung handelt.Marisa.Bennett@ascentaerospace.comwww.ascentaerospace.comPressekontakt:Marisa Bennett - MarketingleiterinMarisa.Bennett@ascentaerospace.comTel.: +1-586-817-9996www.ascentaerospace.com