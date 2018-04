Ascensia Diabetes Challenge: Bekanntgabe der Finalisten, deren Digitale Lösungen das Potenzial haben, das Typ-2-diabetesmanagement von Grund auf Umzugestalten

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -Ascensia Diabetes Care hat heute die sechs Einreichungen für dieEndausscheidung der Ascensia Diabetes Challenge bekanntgegeben. Derglobale Innovationswettbewerb hat zum Ziel, digitale Lösungen zurUnterstützung des Typ-2-Diabetesmanagements zu finden. Die sechsFinalisten wurden aus 116 Einreichungen ausgewählt, die von einerJury aus externen Experten und Mitarbeitern von Ascensia aus denBereichen Medizin, Forschung und Entwicklung sowie Marketing undVertrieb bestand. Die ausgewählten Unternehmen werden ihre Lösungenim April bei dem Finalisten-Event vorstellen. Der Gewinner wirdanschließend auf dem 78. wissenschaftlichen Kongress der AmericanDiabetes Association im Juni bekannt gegeben."Wir haben Beiträge von Unternehmern und Start-ups aus der ganzenWelt erhalten, die an der Spitze der Innovationen im Gesundheitswesenstehen. Wir sind begeistert von der Qualität und Vielfalt dereingereichten Beiträge, die digitale Lösungen bieten, mit denen eineReihe von Aspekten des Typ-2-Diabetesmanagements von Grund aufumgestaltet werden könnten", so Michael Kloss, CEO von AscensiaDiabetes Care. "Wir freuen uns jetzt auf den Finalisten-Event unddarauf, mehr über diese wirklich innovativen Ideen zu erfahren."Derzeit leiden rund 90 % der weltweit geschätzten 425 MillionenDiabeteskranken an Typ-2-Diabetes[1]. Zur Behandlung dieser Krankheitsind dringend neue und innovative Wege erforderlich, um dererheblichen und wachsenden Belastung für den Einzelnen und unsereGesundheitssysteme gerecht zu werden. Durch ihrenInnovationswettbewerb möchte Ascensia Unternehmen und Start-Upsunterstützen, die den nächsten großen Sprung im Bereich digitalerLösungen für das Management von Typ-2 Diabetes entwickeln und dieLebensumstände von Menschen mit Diabetes verbessern können.Diese globale Herausforderung zog hochkarätige Einreichungen ausganz Nordamerika, Asien und Europa an, die einige der neuestenTechnologien und innovativen Denkansätze im Bereich desTyp-2-Diabetesmanagement darstellen. Nach reiflicher Überlegung derJury wurden die folgenden Finalisten ausgewählt:- Foodient von Whisk: Ein durch künstliche Intelligenz gesteuerterdigitaler Ernährungsberater ("Digital Dietician"), der Menschen mitden weltweit führenden Lebensmitteleinzelhändlern vernetzt. Er sollTyp-2-Diabetikern dabei helfen, leicht die Lebensmittel zu finden,die sie bevorzugen. Außerdem ist die Auswahlernährungsphysiologisch auf sie zugeschnitten, damit sienachhaltige Verhaltensänderungen vornehmen können.https://whisk.com/- GlycoLeap von Holmusk: Ein digitales Gesundheitsprogramm, mit demMenschen auf einfachere Weise Gewicht verlieren und ihr A1c senkenkönnen. Es kombiniert fachkundiges menschliches Coaching mitmobiler Technologie, um Menschen mit Typ-2-Diabetes ein gesünderesLeben zu ermöglichen. GlycoLeap basiert auf einer skalierbaren,ansprechenden und effektiven Technologieplattform fürdatengesteuertes, personalisiertes Gesundheitscoaching.https://www.glycoleap.com/- QStream: Ein an der Harvard Medical School entwickeltesteambasiertes Spiel für Mobilgeräte, das bei Menschen mitTyp-2-Diabetes eine sinnvolle Verhaltensänderung bewirken kann.QStream führt nachweislich zu einer signifikanten und nachhaltigenVerbesserung der Blutzuckerkontrolle bei Patienten, die esverwenden. https://qstreamhealthcare.com- My Diabetes Coach von Macadamian: Eine Voice First-Plattform fürDiabetesmanagement, die Alexa von Amazon nutzt, um Menschen mitTyp-2-Diabetes zu helfen, ihre Versorgung besser zu managen. Diedurch ein integriertes tragbares Gerät, ein Mobiltelefon und denDialog mit dem Patienten erfassten Daten bieten ein persönlichesund einfühlsames virtuelles Coaching-Erlebnis, das durch künstlicheIntelligenz ermöglicht wird. http://www.macadamian.com/- Path Feel von Walk with Path: Eine aktive Feedback-Einlegesohle,die dem Benutzer während des Gehens ein vibrierendes oderhaptisches Feedback gibt. Dies kann Menschen mit diabetischerNeuropathie helfen, den Boden zu spüren und das Gleichgewicht zufinden. Path Feel ist eine vernetzte digitale Lösung und integriertDaten aus der Einlage, die zur Personalisierung und Verbesserungder Pflege genutzt werden können. https://www.walkwithpath.com/- xbird: Ein medizinisches Softwareprogramm mit künstlicherIntelligenz, das Mikrobewegungen von Smartphones und Wearableserfasst, die von Diabetikern getragen werden. Diese Daten werdenanalysiert und mit früheren Blutzuckerdaten verglichen, um möglichehypoglykämische und hyperglykämische Vorfälle vorherzusehen und zuerkennen. Die aus dieser Lösung gewonnenen Erkenntnisse können vonÄrzten und Patienten umgesetzt werden. http://www.xbird.io/Jeder der sechs Finalisten erhält einen mit 10.000 Euro dotiertenPreis, um die Weiterentwicklung ihrer Ideen zu unterstützen. Nach demFinalisten-Event werden die Preise für die Gewinner und dieZweitplatzierten aus dem mit insgesamt 200.000 Euro dotiertenPreisgeld vergeben, mit der Möglichkeit, eine Partnerschaft mitAscensia Diabetes Care einzugehen.Weitere Informationen zur Ascensia Diabetes Challenge, den Jurorenund den Beurteilungskriterien finden Sie hier:https://ascensiadiabeteschallenge.com/.Hinweise für RedakteureInformationen zu Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care ist ein weltweit tätiges Unternehmen, dassich auf die Versorgung von Menschen mit Diabetes spezialisiert hat.Unser Ziel ist es, Menschen mit Diabetes mithilfe innovativerLösungen, die ihr Leben vereinfachen und verbessern, dabei zu helfen,ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und eine höhereLebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationen undFachkompetenz im Bereich Diabetes, um qualitativ hochwertige Lösungenund Werkzeuge zu entwickeln, die einen positiven Unterschied imtäglichen Leben von Diabetikern machen.Der Kern unseres Portfolios sind die weltbekannten CONTOUR®Blutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittlicheTechnologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mitDiabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagierenuns für kontinuierliche Forschung, Innovation und die Entwicklungneuer Produkte und Lösungen. Als verlässlicher Partner in derDiabetes-Community arbeiten wir eng mit medizinischen Fachkräften undweiteren Partnern zusammen - zum einen, um sicherzustellen, dassunsere Produkte die höchsten Standards an Messgenauigkeit, Präzisionund Zuverlässigkeit gewährleisten und zum anderen, um unser Geschäftgesetzeskonform und mit größter Integrität führen zu können.Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von BayerDiabetes Care an Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Die Produktevon Ascensia Diabetes Care werden weltweit in mehr als 125 Ländernverkauft. Ascensia Diabetes Care beschäftigt mehr als 1.700Mitarbeiter in 31 Ländern.Weitere Informationen zur Ascensia Diabetes Challenge, den Jurorenund den Beurteilungskriterien finden Sie hier:https://ascensiadiabeteschallenge.com/ .