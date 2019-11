Ascensia Diabetes Care feiert wichtige Rolle der Familie bei der Unterstützung von Menschen mit Diabetes am Weltdiabetestag 2019

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Heute hat Ascensia DiabetesCare, ein weltweit führendes Diabetesversorgungsunternehmen, seineKampagne zum Weltdiabetestag 2019 gestartet, um die entscheidendeUnterstützung zu feiern, die Familien Menschen mit Diabetesbereitstellen.Das offizielle Thema der International Diabetes Federation für denWeltdiabetestag 2019 lautet "Protect your Family". Zu diesem Zweckveröffentlichte Ascensia 24 Videos, die die persönlichen Geschichtenvon Menschen mit Diabetes und den Familien erzählen, die sieunterstützen. Diese Geschichten spielen in 22 verschiedenen Ländernund bieten einzigartige Einblicke in die Art und Weise, wie FamilienMenschen mit Diabetes im Alltag unterstützen. Mit der Erstellung undWeitergabe dieser Videos möchte Ascensia die Aufmerksamkeit auf diewichtige Rolle lenken, die Familien bei der Diabetesversorgungspielen. Ab heute stehen diese Videos auf www.ascensia.com/wdd2019und auf den Social Media-Kanälen von Ascensia zur Verfügung.Dies ist das zweite Jahr, in dem "The Family and Diabetes" imMittelpunkt des Weltdiabetestages steht und auf dem Erfolg von 2018aufbaut. Dieses Jahr hat Ascensia Menschen aus der ganzen Weltgebeten, ihre Geschichten darüber zu erzählen, wie ihnen dieUnterstützung durch ihre Familien hilft, ihre Krankheit in den Griffzu bekommen. Die 24 Familien, die in dieser Kampagne vorgestelltwerden, bieten einen inspirierenden und exklusiven Einblick in dieUnterstützung, die Familien leisten, von der täglichenDiabetesversorgung über emotionale Unterstützung bis zur Förderungeiner gesunden Ernährung und Bewegung.Michael Kloss, CEO von Ascensia Diabetes Care, meinte dazu:"Familien bieten Diabeteskranken eine unglaubliche Unterstützung.Durch die Förderung einer gesunden Lebensweise können Familien einengroßen Einfluss auf die Behandlung von Diabetes haben undgleichzeitig dazu beitragen, Typ-2-Diabetes zu verhindern. Auch beider Erkennung von Diabetes und der Unterstützung der täglichenBehandlungsaufgaben, wie der Überwachung des Blutzuckerspiegels undemotionaler Unterstützung, spielen Familien eine wichtige Rolle.""Die unglaublichen Geschichten, die wir heute veröffentlichen,zeigen, dass die Unterstützung durch die Familie von unschätzbaremWert ist. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr den Weltdiabetestag zuunterstützen, indem wir die entscheidende Rolle der Familie bei derEntdeckung, Prävention und Behandlung von Diabetes hervorheben."Er fügte hinzu: "Als ein Unternehmen, das Lösungen anbietet, umDiabeteskranke zu unterstützen, halten wir es auch für wichtig, dieAuswirkungen von Diabetes auf jedes Familienmitglied und nicht nurauf die Erkrankten selbst herauszustellen. Wir hoffen, dass dieVideos dieser inspirierenden Familien dazu beitragen werden, dasBewusstsein für Diabetes weltweit zu stärken."Die Kampagne soll den Erfolg der Ascensia-Kampagnen dervergangenen Jahre bei der Unterstützung des Weltdiabetestagsnachahmen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Ascensia 38 digitaleOnline-Kunstwerke, die zeigen, wie Familien Menschen mit Diabetes aufder ganzen Welt unterstützen und inspirieren. Die Kampagne erreichteüber 7 Millionen Menschen weltweit, wobei der Inhalt in 24 Sprachenproduziert und in 30 Ländern veröffentlicht wurde. Die Kampagne desletzten Jahres können Sie auf www.ascensia.com/wdd2018/ einsehen.Um die wichtige Rolle der Familie in der Diabetesversorgung zufeiern und Ihre Unterstützung für den Weltdiabetestag 2019 zu zeigen,besuchen Sie die Social Media-Kanäle Facebook(https://www.facebook.com/ContourAscensia/), Twitter(https://twitter.com/AscensiaGlobal?lang=en) und Instagram(https://www.instagram.com/contour_ascensia/?hl=en) von AscensiaDiabetes Care und kommentieren Sie die inspirierenden Geschichtenunserer Kampagne mit Likes, Shares oder Ihren Anmerkungen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1028681/Ascensia_Diabetes_Care.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpgPressekontakt:Joseph Delahuntyjoseph.delahunty@ascensia.com+41-79-422-9286Original-Content von: Ascensia Diabetes Care, übermittelt durch news aktuell