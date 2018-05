Ascensia Diabetes Care bringt raffiniertere Version der CONTOUR®DIABETES App mit neuen Funktionen zum Selbstmanagement-Support heraus

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -Ascensia Diabetes Care gab heute bekannt, dass das Unternehmeneine verbesserte Version seiner CONTOUR®DIABETES App weltweit in 24Ländern auf den Markt gebracht hat. Die jüngste Version umfasst dieneue Funktion "Meine Muster", die unter Verwendung innovativerAlgorithmen die durch das Blutzuckermessgerät CONTOUR®NEXT ONEerhaltenen Blutzuckerwerte intelligenter analysiert und Patienten mitindividuell angepasstem, aussagekräftigem Feedback versorgt. DiesesFeedback ist dazu gedacht, das Diabetes-Selbstmanagement vonPatienten zu verbessern und positive Änderungen in deren Lebensweiseaufrechtzuerhalten.Die verbesserte CONTOUR®DIABETES App wurde vor Kurzem inÖsterreich, Belgien, Kanada, Zypern, Tschechien, Dänemark, Finnland,Frankreich, Griechenland, Indien, Italien, Luxemburg, denNiederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Slowenien,Spanien, der Schweiz und den Vereinigten Staaten auf den Marktgebracht; in Deutschland, Irland und im Vereinigten Königreich fanddie Markteinführung Ende 2017 statt. Diese neue Ausgabe ist jetzt imApple App Store (iOS) und bei Google Play (Android) erhältlich.Die CONTOUR®DIABETES App kam zuerst im Jahr 2016 heraus und ist soentworfen, dass sie sich nahtlos mit dem BlutzuckermessgerätCONTOUR®NEXT ONE[? ] verbindet. Die Funktion "Meine Muster" derverbesserten CONTOUR®DIABETES App analysiert vom Messgerät erhalteneWerte, um suboptimale Muster in den Blutzuckermessungen zu erkennenund den Benutzer darauf hinzuweisen. Sobald der Benutzer auf einerkanntes Muster hingewiesen wurde, fragt die CONTOUR®DIABETES Appden Benutzer nach möglichen Ursachen des erkannten Musters und bietetHilfestellungen zu deren Beseitigung an. Sie ermöglicht Patienten,Erinnerungen oder Testpläne einzurichten, um die Verbesserung vonderen Blutzuckerwerten zu unterstützen, und verfolgt im Anschluss, obsich die Muster mit der Zeit verbessern*. Die neueste Version der Appkann 14 unterschiedliche Muster erkennen und 11 verschiedene,strukturierte Testpläne verwenden. Die App wird auch in Zukunftweiterentwickelt, um sowohl zusätzliche Muster und Testpläne als auchneue Funktionen und Funktionalitäten abzudecken."Meine Muster" entstand anhand evidenzbasierterWissenschaftskonzepte aus dem "Information, Motivation and BehavioralSkills (IMB)"-Modell der Gesundheitsverhaltensänderung, das erstmalsvon den Gesundheitspsychologen Dr. William Fisher und Dr. JeffreyFisher entwickelt wurde. Dieses gut untersuchte Modell belegt, dassDiabetiker umsetzbare Informationen sowie die Motivation, auf dieseInformationen hin zu handeln, und eine Reihe bestimmterVerhaltenskapazitäten benötigen, um Änderungen herbeiführen zukönnen, die ihr Diabetes-Selbstmanagement verbessern. Studien zurEvaluierung dieses Modells haben gezeigt, dass das Vorhandensein vonallen drei Elementen bei Diabetikern mit häufigerenBlutzuckermessungen und verbesserten Selbstmanagement-Handlungeneinhergeht[1]. Die Funktion "Meine Muster" der CONTOUR®DIABETES Appist dazu gedacht, den Patienten in diesen drei Bereichen zuunterstützen und ein effizienteres Selbstmanagement mithilfe vonTechnologie zu fördern.Dr. William Fisher, Professor der Psychologie undGesundheitspsychologe an der Western University, London, Kanada,bemerkt dazu: "Selbstmanagement ist beim Diabetes unbedingtnotwendig, und drei Jahrzehnte Forschung auf dem Gebiet des'Information-Motivation-Behavioral Skills'-Modells desGesundheitsverhaltens haben gezeigt, dass gut informierte undhochmotivierte Personen, die über die Fähigkeiten verfügen, die zumEinleiten und Aufrechterhalten von Gesundheitsverhalten notwendigsind, dies auch effizient und langfristig umsetzen können. DasIMB-Modell-das die Bereitstellung umsetzbarer Informationen zumDiabetes-Selbstmanagement, die Motivation, auf diese Informationenhin zu handeln, und die Entwicklung der Fähigkeiten für eineffizientes Handeln betont-hat den Weg zur Entwicklung dieserneuesten Version der CONTOUR®DIABETES App geebnet, um einzugängliches, intuitives Tool zu schaffen, das ein evidenzbasiertesGesundheitsverhaltensmodell anwendet, welches mithilfe deraktuellsten Technologie bereitgestellt wird, um ein effizienteres undindividuell angepassteres Diabetes-Selbstmanagement zu ermöglichen."Michael Kloss, Chief Executive Officer, Ascensia Diabetes Care,erläuterte: "Die Funktion 'Meine Muster' der neuen CONTOUR®DIABETESApp stellt bei der Verwendung von Daten beimDiabetes-Selbstmanagement einen echten Fortschritt dar. Sie kannMuster bei Blutzuckermessungen offenlegen, die Patienten andernfallsmöglicherweise gar nicht aufgefallen wären, und bietet auf denPatienten zugeschnittene Erinnerungen, die ein verbessertesSelbstmanagement fördern können. So können Patienten mit Diabeteszwischen zwei Arztbesuchen leichter auf dem richtigen Weg bleiben undaussagekräftige Informationen für besser informierteBeratungsgespräche erhalten."Kloss fügte hinzu: "Wir sind hocherfreut, Patienten dieseInnovation anbieten zu können. Bei Ascensia achten wir auf dasFeedback von Patienten mit Diabetes zu ihrem Bedarf, und wir werdenauch weiterhin in die Entwicklung der CONTOUR®DIABETES Appinvestieren, damit wir Lösungen anbieten können, die dasDiabetes-Selbstmanagement besser, einfacher und raffinierter machen."Das CONTOUR®NEXT ONE BGMS ist auch das genaueste System, dasbisher von Ascensia Diabetes Care entwickelt wurde. VeröffentlichteStudienzahlen haben gezeigt, dass das CONTOUR®NEXT ONE BGMSbemerkenswert genau ist und die Präzisionskriterien nach DIN ENISO-Norm 15197:2015[2] sowohl in einer Laborumgebung als auch ineinem klinischen Rahmen erfüllt. Eine Studie hat ergeben, dass 95 %der Ergebnisse innerhalb einer Spanne von ±8,4 mg/dl oder ±8,4 % derLaborreferenzwerte für Glukosekonzentrationen bzw. < 100 mg/dl oder>= 100 mg/dl lagen, wenn sie mit den Ergebnissen einer kapillarenBlutentnahme durch den Patienten verglichen wurden[3].? Vergewissern Sie sich bitte anhand unserer Liste zurGerätekompatibilität unter http://compatibility.contourone.com/, dasssich Ihr Gerät mit der CONTOUR®DIABETES App verbindet.* Durch die CONTOUR®DIABETES App bereitgestellte Informationensind nicht als medizinischer Rat zu verstehen und dienenausschließlich zu Informationszwecken. ? Vergewissern Sie sich bitte anhand unserer Liste zurGerätekompatibilität unter http://compatibility.contourone.com/, dasssich Ihr Gerät mit der CONTOUR®DIABETES App verbindet.* Durch die CONTOUR®DIABETES App bereitgestellte Informationensind nicht als medizinischer Rat zu verstehen und dienenausschließlich zu Informationszwecken. Patienten sollten vor einerÄnderung ihrer Ernährung, Behandlung oder sportlichen Betätigungimmer zuerst den Rat ihres behandelnden Arztes einholen.1. Fisher W.A., Kohut T., Schachner H., Stenger P.: The DiabetesEducator (2011) 37;1:85-942. International Organization for Standardization (2015). In vitrodiagnostic test systems-requirements for blood-glucose monitoringsystems for self-testing in managing diabetes mellitus (EN ISO15197:2015)3. Christiansen et al. Poster vorgestellt auf dem 15. jährlichenTreffen der Diabetes Technology Society, 22.-24. Oktober 2015,Bethesda, Maryland